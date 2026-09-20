Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar, lo que indica un día cálido y soleado.

En cuanto a la humedad, se registra un 41%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 999 hPa, lo que es normal para esta época del año.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima que podría alcanzar los 34°. Esto sugiere un aumento significativo de la temperatura a medida que avanza el día, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un domingo soleado.

En los próximos días, el pronóstico indica un descenso gradual de las temperaturas. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. El martes 22, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, con algunas nubes en el cielo. Para el miércoles 23, se prevé un día similar, con temperaturas que oscilarán entre 6° y 24°, y un cielo despejado. El jueves 24, la mínima será de 12° y la máxima de 30°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 25, se espera un clima cálido nuevamente, con una mínima de 16° y una máxima de 33° bajo un cielo despejado.