En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Boca

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 14° y 34°. El cielo se mantendrá despejado y la humedad será del 41%.

20/09/2026 | 12:31Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este domingo 20 de septiembre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar, lo que indica un día cálido y soleado.

En cuanto a la humedad, se registra un 41%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 999 hPa, lo que es normal para esta época del año.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima que podría alcanzar los 34°. Esto sugiere un aumento significativo de la temperatura a medida que avanza el día, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un domingo soleado.

En los próximos días, el pronóstico indica un descenso gradual de las temperaturas. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. El martes 22, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, con algunas nubes en el cielo. Para el miércoles 23, se prevé un día similar, con temperaturas que oscilarán entre 6° y 24°, y un cielo despejado. El jueves 24, la mínima será de 12° y la máxima de 30°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 25, se espera un clima cálido nuevamente, con una mínima de 16° y una máxima de 33° bajo un cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf