Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo completamente despejado y una temperatura actual de 29°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 29°. La humedad se sitúa en un 45%, lo que contribuye a un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una mínima de 18° y una máxima de 34°. Estas condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, dado que no se prevén lluvias y el viento es leve, lo que favorece la sensación de confort.

El pronóstico para el resto de la jornada indica que las temperaturas se mantendrán elevadas, especialmente durante la tarde, cuando se alcanzará la máxima. La presión atmosférica es de 1000 hPa, lo que también sugiere estabilidad en las condiciones meteorológicas.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido muestra un cambio en las condiciones climáticas. Para el lunes 21 de septiembre, se anticipa un cielo nublado con una mínima de 15° y una máxima de 24°. El martes 22, las temperaturas oscilarán entre 11° y 23°, con algunas nubes dispersas. El miércoles 23, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 27°. Para el jueves 24, se prevé un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 15° a 34°. Finalmente, el viernes 25, se anticipa un clima nublado con temperaturas entre 20° y 37°.