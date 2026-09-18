Christian Nodal solicita cambiar el nombre de la Ley Cazzu por su supuesta estigmatización

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- El artista mexicano Christian Nodal ha manifestado su deseo de que la Ley Cazzu avance, aunque con un nombre diferente, ya que teme que este pueda "estigmatizar" su relación con su hija. En este sentido, Nodal también desmintió acusaciones de ser deudor alimentario, argumentando que el proyecto se basa en una "versión construida por conveniencia".

En un comunicado dirigido a los medios, el cantante aclaró que no ha intentado frenar la legislación mediante un recurso de amparo y que, por el contrario, apoya iniciativas que protejan los derechos de los niños. Sin embargo, el mismo escrito refuta la narrativa que dio origen a la ley y que lleva su nombre. En este contexto, se criticó la "historia falsa sobre su pequeña hija" que se ha utilizado para promoverla.

El comunicado sostiene: "Esta narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones". Asimismo, se advierte que presentar una versión falsa sobre la pequeña Inti la expone y revictimiza injustamente.

El texto también aclara que el amparo no busca obstruir el proceso legislativo de la reforma, pero solicita una "denominación neutral" para la ley, dado que su nombre actual podría generar un estigma.

El artista también mencionó a su hija, afirmando: "Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia".

La ley en cuestión hace referencia a la situación personal de la artista Cazzu — Julieta Cazzuchelli —, quien ha expuesto públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija. Este caso ganó notoriedad después de sus declaraciones en un podcast, donde compartió tensiones relacionadas con los permisos de viaje para su hija Inti.

En Argentina, la propuesta busca que la patria potestad no funcione como herramienta de control ante incumplimientos de deberes. Por su parte, en México, la iniciativa fue impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz del Partido Verde Ecologista, y se presentó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, el proyecto en México propone crear mecanismos que permitan al progenitor a cargo autorizar la movilidad de los menores sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones, evitando así situaciones de bloqueo que afectan la vida cotidiana de los niños.

La legisladora Sandra Arreola Ruiz ha afirmado que la medida busca proteger a las infancias y garantizar sus derechos por encima de los conflictos entre adultos. La reforma del artículo 4.º de la Constitución mexicana tiene como objetivo priorizar el interés superior del niño, impidiendo que deudores alimentarios bloqueen trámites como pasaportes o autorizaciones de viaje.

Este caso, que ha suscitado atención pública, se relaciona con disputas por permisos de viaje. Cazzu ha mencionado dificultades para trasladarse con su hija debido a compromisos laborales y ha descrito tensiones con el entorno legal de Christian Nodal durante procesos de mediación.