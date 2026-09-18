Constelación de estrellas: filtraron la lista de famosos invitados al casamiento de Tini y De Paul

A medida que se acerca la fecha del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, se van conociendo los primeros detalles de la que promete ser la boda del año.

En las últimas horas se filtró una lista preliminar con cerca de 300 invitados estelares que incluye a grandes figuras del fútbol internacional, la música y el entretenimiento mundial.

La megafiesta se celebrará el próximo 19 de diciembre en un exclusivo haras ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Según revelaron en el programa LAM, entre los asistentes confirmados del ámbito futbolístico destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de Luis Suárez, Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

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El plano musical y del espectáculo estará representado por artistas de la talla de Shakira, Lali Espósito, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Duki, Anitta, Lele Pons y la pareja conformada por Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Sin embargo, el dato que más revuelo causó fue la presencia en la nómina de Chris Martin, líder de Coldplay, junto a otros colaboradores internacionales como Burna Boy, Little Simz y Elyanna.

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En medio del despliegue de estrellas nacionales e internacionales, una marcada ausencia captó la atención del mundo del espectáculo: el influencer Lizardo Ponce, amigo histórico y cercano a la cantante, no figuraría dentro de la nómina inicial de convocados para la ceremonia.