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Constelación de estrellas: filtraron la lista de famosos invitados al casamiento de Tini y De Paul

Lionel Messi, Shakira y Chris Martin encabezan la nómina de 300 invitados para la fiesta del 19 de diciembre. Sorprende una resonante ausencia entre las figuras.

18/09/2026 | 13:19Redacción Cadena 3

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La cantante Tini junto a Rodrigo De Paul.

FOTO: La cantante Tini junto a Rodrigo De Paul.

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A medida que se acerca la fecha del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, se van conociendo los primeros detalles de la que promete ser la boda del año.

En las últimas horas se filtró una lista preliminar con cerca de 300 invitados estelares que incluye a grandes figuras del fútbol internacional, la música y el entretenimiento mundial.

La megafiesta se celebrará el próximo 19 de diciembre en un exclusivo haras ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Según revelaron en el programa LAM, entre los asistentes confirmados del ámbito futbolístico destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de Luis Suárez, Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

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El plano musical y del espectáculo estará representado por artistas de la talla de Shakira, Lali Espósito, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Duki, Anitta, Lele Pons y la pareja conformada por Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Sin embargo, el dato que más revuelo causó fue la presencia en la nómina de Chris Martin, líder de Coldplay, junto a otros colaboradores internacionales como Burna Boy, Little Simz y Elyanna.

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En medio del despliegue de estrellas nacionales e internacionales, una marcada ausencia captó la atención del mundo del espectáculo: el influencer Lizardo Ponce, amigo histórico y cercano a la cantante, no figuraría dentro de la nómina inicial de convocados para la ceremonia.

Lectura rápida

¿Qué evento se está preparando? La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

¿Quiénes son algunos de los invitados confirmados? Están confirmados Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Luis Suárez y Paulo Dybala.

¿Cuándo se celebrará la boda? El evento tendrá lugar el 19 de diciembre.

¿Dónde se llevará a cabo la celebración? En un exclusivo haras en Exaltación de la Cruz.

¿Qué artista internacional causó revuelo al ser invitado? La presencia de Chris Martin, líder de Coldplay, fue notable.

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