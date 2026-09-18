Aprevide sanciona a Platense con dos partidos a puertas cerradas tras incidentes en la Libertadores

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- La Aprevide, organismo que forma parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ha decidido sancionar a Platense con la obligación de jugar sus próximos dos encuentros a puertas cerradas. Esta medida fue oficializada a través de la Resolución N.º 2026-176 y se produce a raíz de los serios incidentes que se produjeron el 15 de septiembre tras el partido contra Fluminense, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los disturbios se originaron cuando la hinchada visitante demoró su salida del estadio para celebrar con sus jugadores, provocando cánticos hacia los seguidores locales, acción que también involucró a simpatizantes de Vélez que se encontraban en la misma sección. Ante esta situación, un grupo de hinchas de Platense, que se hallaban en la tribuna Goyeneche, invadió el campo de juego y se dirigió hacia la tribuna Cozzi, lo que provocó un descontrol y el robo de una bandera del equipo brasileño.

Como resultado inmediato de esta sanción y en medio de la complicada situación de seguridad, se han cancelado las negociaciones entre las directivas de Platense y Newell’s para permitir el ingreso de público visitante en el partido programado para este domingo a las 17 en Vicente López, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. A pesar de que Aprevide había dado una aprobación preliminar y se contemplaba la venta de 4.000 entradas a un costo de 80.000 pesos, la dirigencia del club "Calamar" decidió dar marcha atrás, dejando a los hinchas rosarinos sin la posibilidad de acompañar a su equipo, algo que no sucede en competiciones locales desde febrero de 2022.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de Platense han anunciado que están trabajando en la presentación de recursos administrativos y en la recopilación de pruebas para apelar esta resolución y buscar reducir la severidad de la sanción.