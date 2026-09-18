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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

El sorteo número 31618 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 18 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 7447, que se interpreta como "A primera (Muerto)".

18/09/2026 | 18:16Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31618 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 7447, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7447
2° 8529
3° 5509
4° 1409
5° 3290
6° 2515
7° 8170
8° 3337
9° 4589
10° 2249
11° 5974
12° 6487
13° 1769
14° 4229
15° 3408
16° 2315
17° 3396
18° 0696
19° 4891
20° 5039

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31618 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 7447.

¿Qué significa el número 7447?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Muerto)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 7447 al 5039, en orden de posición.

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