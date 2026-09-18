Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

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El sorteo número 31618 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 7447, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7447

2° 8529

3° 5509

4° 1409

5° 3290

6° 2515

7° 8170

8° 3337

9° 4589

10° 2249

11° 5974

12° 6487

13° 1769

14° 4229

15° 3408

16° 2315

17° 3396

18° 0696

19° 4891

20° 5039