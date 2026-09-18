Trump y Delcy Rodríguez se reunirán en Nueva York tras la captura de Maduro

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA)– El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se reunirá con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York en el primer encuentro bilateral desde la captura de Nicolás Maduro.

La cita está programada en el contexto de la Asamblea General de la ONU y representa un cambio inesperado en las relaciones entre Washington y Caracas, que enfrenta uno de los períodos más críticos de su historia reciente.

Este encuentro se da en un clima de alta tensión regional, tras la detención de Maduro en 2025 durante un operativo internacional que involucró a agencias estadounidenses y a naciones aliadas. Desde ese momento, Venezuela ha estado inmersa en una complicada transición política, con facciones del chavismo intentando reestructurarse y una comunidad internacional dividida respecto al futuro del país. Trump, según se indica, busca analizar el papel de Rodríguez en la jerarquía del poder venezolano y sondear posibles vías de negociación.

Reuters reportó que Washington considera a Rodríguez como una figura clave para entender la reconfiguración interna del chavismo tras la caída de Maduro, destacando su influencia en sectores económicos y su habilidad para forjar alianzas internacionales con potencias como China, Rusia e Irán.

Por otro lado, BBC Mundo subrayó que este encuentro podría abrir un canal diplomático inédito, dado que Trump había adoptado una postura de presión máxima sobre Caracas durante su primer mandato y había evitado cualquier contacto directo con altos funcionarios del régimen. La presencia de Rodríguez en Nueva York, según el medio, simboliza un esfuerzo del gobierno venezolano por restablecer vínculos y prevenir un aislamiento absoluto en el ámbito internacional.