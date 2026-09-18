FOTO: Ráquetbol en Rosario: una disciplina que busca crecer y sueña con los Olímpicos.

El ráquetbol se prepara para debutar en los Juegos Suramericanos de Rosario y Santa Fe con una delegación argentina que llega con expectativas. Osvaldo Maggi, presidente de la Federación Internacional, explicó las particularidades de un deporte que todavía busca mayor difusión.

“Somos primos” del squash, explicó Maggi, aunque marcó diferencias: el ráquetbol es más explosivo, los puntos son más cortos y la pelota puede alcanzar los 300 kilómetros por hora.

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Argentina llega con nombres importantes: tiene a la número uno del mundo en la rama femenina y a dos jugadores ubicados entre los seis mejores del ranking masculino. Maggi estima que la delegación nacional puede conseguir entre cinco y seis medallas en estos Juegos.

La competencia comenzará con las modalidades individual y dobles y luego será el turno de los equipos. Para el dirigente, el crecimiento del deporte estuvo muy ligado al apoyo al alto rendimiento y a la posibilidad de competir internacionalmente.

En ese sentido, destacó que la número uno del mundo pasó de ocupar posiciones más retrasadas a llegar a la cima después de contar con apoyo para disputar un circuito de 16 torneos consecutivos.

El sueño olímpico

El gran objetivo sigue siendo ingresar al programa de los Juegos Olímpicos. Maggi considera que el ráquetbol está cada vez más cerca y plantea que, llegado el momento, la disciplina podría ingresar con una o dos modalidades.

Mientras tanto, los Juegos Suramericanos representan una oportunidad para mostrar el deporte y acercarlo a nuevos públicos. “Con poco entrenamiento y habilidad natural podés llegar a representar a tu país”, destacó Maggi como uno de los atractivos para los jóvenes que quieran iniciarse.

Además, Rosario aparece en el horizonte como una plaza importante para el crecimiento del ráquetbol. La ciudad será sede de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2029, una competencia que, según Maggi, puede darle todavía mayor impulso a la disciplina en Argentina.

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.