Ráquetbol en Rosario: una disciplina que busca crecer y sueña con los Olímpicos
Osvaldo Maggi, presidente de la Federación Internacional, pasó por el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 y contó cómo se preparan disciplina para los Juegos Suramericanos y cuál es el desafío.
18/09/2026 | 21:57Redacción Cadena 3
FOTO: Ráquetbol en Rosario: una disciplina que busca crecer y sueña con los Olímpicos.
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Audio. La Federación de Raquetbol y su presencia en estos Juegos Suramericanos.
Viva la Radio Rosario
El ráquetbol se prepara para debutar en los Juegos Suramericanos de Rosario y Santa Fe con una delegación argentina que llega con expectativas. Osvaldo Maggi, presidente de la Federación Internacional, explicó las particularidades de un deporte que todavía busca mayor difusión.
“Somos primos” del squash, explicó Maggi, aunque marcó diferencias: el ráquetbol es más explosivo, los puntos son más cortos y la pelota puede alcanzar los 300 kilómetros por hora.
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Argentina llega con nombres importantes: tiene a la número uno del mundo en la rama femenina y a dos jugadores ubicados entre los seis mejores del ranking masculino. Maggi estima que la delegación nacional puede conseguir entre cinco y seis medallas en estos Juegos.
La competencia comenzará con las modalidades individual y dobles y luego será el turno de los equipos. Para el dirigente, el crecimiento del deporte estuvo muy ligado al apoyo al alto rendimiento y a la posibilidad de competir internacionalmente.
En ese sentido, destacó que la número uno del mundo pasó de ocupar posiciones más retrasadas a llegar a la cima después de contar con apoyo para disputar un circuito de 16 torneos consecutivos.
El sueño olímpico
El gran objetivo sigue siendo ingresar al programa de los Juegos Olímpicos. Maggi considera que el ráquetbol está cada vez más cerca y plantea que, llegado el momento, la disciplina podría ingresar con una o dos modalidades.
Mientras tanto, los Juegos Suramericanos representan una oportunidad para mostrar el deporte y acercarlo a nuevos públicos. “Con poco entrenamiento y habilidad natural podés llegar a representar a tu país”, destacó Maggi como uno de los atractivos para los jóvenes que quieran iniciarse.
Además, Rosario aparece en el horizonte como una plaza importante para el crecimiento del ráquetbol. La ciudad será sede de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2029, una competencia que, según Maggi, puede darle todavía mayor impulso a la disciplina en Argentina.
Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué evento se avecina para el ráquetbol? El ráquetbol se prepara para debutar en los Juegos Suramericanos de Rosario y Santa Fe.
¿Quién es el presidente de la Federación Internacional de ráquetbol? El presidente es Osvaldo Maggi.
¿Cuántas medallas estima la delegación argentina que puede conseguir? Se estima que la delegación puede conseguir entre cinco y seis medallas.
¿Cuál es el gran objetivo del ráquetbol según Maggi? El gran objetivo es ingresar al programa de los Juegos Olímpicos.
¿Qué oportunidad representan los Juegos Suramericanos para el ráquetbol? Representan una oportunidad para mostrar el deporte y acercarlo a nuevos públicos.