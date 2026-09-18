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Qué es una neumopatía, la afección respiratoria por la que volvieron a internar a Mirtha Legrand

Si bien el término suena alarmante, en el ámbito médico se utiliza de manera frecuente para categorizar diversas situaciones que afectan al sistema respiratorio.

18/09/2026 | 22:38Redacción Cadena 3

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La conductora Mirtha Legrand.

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La nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un “cuadro compatible con neumopatía” encendió las alarmas y despertó la curiosidad del público y, si bien el término suena alarmante, en el ámbito médico se utiliza de manera frecuente para categorizar diversas situaciones que afectan al sistema respiratorio.

Entender qué significa realmente este concepto, cuáles son sus causas y cómo se diferencia de otras patologías es clave para llevar tranquilidad y reconocer las señales de alerta a tiempo.

¿Qué es la neumopatía?

Lejos de ser un diagnóstico de una única enfermedad, la neumopatía es una definición médica abarcativa.

Definición general

Proviene del griego pneumon (pulmón) y pathos (enfermedad). Por ende, se refiere a cualquier alteración o patología que afecte a la estructura y funcionamiento de los pulmones.

No es sinónimo directo de neumonía

La neumonía es una forma específica de neumopatía (causada generalmente por infecciones de bacterias o virus). Sin embargo, el término también incluye asma, bronquitis aguda o crónica, EPOC, fibrosis pulmonar y procesos alérgicos.

Origen diverso

Puede ser provocada por agentes infecciosos, factores ambientales, reacciones alérgicas o el deterioro propio de las vías aéreas por la edad o el tabaquismo.

Síntomas principales

Dado que abarca distintas afecciones pulmonares, las manifestaciones clínicas pueden variar en intensidad, pero las más habituales incluyen: dificultad para respirar o sensación de falta de aire (disnea); tos seca o expectorativa persistente; respiración acelerada o ruidosa; fatiga, cansancio físico y decaimiento generalizado.

En personas mayores, estos síntomas requieren atención médica rápida e internación preventiva para realizar estudios de laboratorio, placas de tórax y monitorear la oxigenación en sangre.

Lectura rápida

¿Qué es la neumopatía?
Es una definición médica abarcativa que se refiere a cualquier alteración o patología que afecte a la estructura y funcionamiento de los pulmones.

¿Quién es la paciente mencionada?
La paciente es Mirtha Legrand, quien fue internada en el Sanatorio Mater Dei.

¿Cuándo fue la internación?
La internación ocurrió tras presentar un “cuadro compatible con neumopatía”.

¿Dónde se encuentra internada?
Está internada en el Sanatorio Mater Dei.

¿Por qué es importante entender la neumopatía?
Es clave para llevar tranquilidad y reconocer las señales de alerta a tiempo, así como para diferenciarla de otras patologías respiratorias.

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