Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

El clima en Rosario para este sábado 19 de septiembre se caracteriza por un cielo cubierto de nubes, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 17°. La humedad se sitúa en un 84%, lo que genera una sensación de bochorno en la ciudad. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10,000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el este-noreste.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. A lo largo de la jornada, se espera que el clima se mantenga mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias significativas. La brisa suave que se siente en la mañana podría intensificarse ligeramente durante la tarde, pero no se anticipan ráfagas fuertes.

En cuanto a la presión atmosférica, se registra un valor de 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. La combinación de alta humedad y temperaturas agradables sugiere que será un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero para la mañana y la noche.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un cambio en las condiciones climáticas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias moderadas. El lunes 21, las temperaturas oscilarán entre 10° y 20°, con cielo nublado. A partir del martes 22, se prevé un leve descenso de las temperaturas, con mínimas de 8° y máximas de 24°.

En resumen, este sábado 19 de septiembre en Rosario se presentará un clima mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución ante la alta humedad.