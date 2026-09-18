Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

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El número de sorteo 26565 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9644, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9644

2° 9075

3° 8658

4° 0181

5° 9609

6° 0476

7° 0708

8° 5317

9° 4306

10° 6563

11° 6577

12° 8249

13° 0929

14° 9995

15° 9831

16° 2610

17° 2042

18° 2046

19° 9379

20° 4982