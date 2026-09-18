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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

El sorteo número 26565 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 18 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9644, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (La Carcel)".

18/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26565 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9644, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9644
2° 9075
3° 8658
4° 0181
5° 9609
6° 0476
7° 0708
8° 5317
9° 4306
10° 6563
11° 6577
12° 8249
13° 0929
14° 9995
15° 9831
16° 2610
17° 2042
18° 2046
19° 9379
20° 4982

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26565 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9644.

¿Qué significa el número 9644?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Carcel)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 9644, 9075, 8658, 0181 y 9609.

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