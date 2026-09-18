FOTO: 350 jóvenes se preparan para el mundo después de la escuela: cómo fue la jornada en el Konex.

FOTO: 350 jóvenes se preparan para el mundo después de la escuela: cómo fue la jornada en el Konex.

FOTO: 350 jóvenes se preparan para el mundo después de la escuela: cómo fue la jornada en el Konex.

A una semana de la difusión de los resultados de las pruebas PISA 2025, 350 estudiantes de entre 16 y 18 años participaron de una jornada destinada a prepararlos para el mundo después de la escuela secundaria.

La actividad, denominada “Potenciá tu futuro”, se realizó este jueves en la Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires, y reunió a jóvenes de cuarto, quinto y sexto año de 21 barrios y localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante seis horas, los estudiantes participaron de actividades vinculadas con el primer empleo formal, la continuidad de los estudios y la construcción de un proyecto de vida.

La jornada fue organizada por la Fundación Cimientos, que desde hace 29 años trabaja con estudiantes en situación de vulnerabilidad a través de tutorías personalizadas y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Entrevistas laborales y herramientas para conseguir empleo

Uno de los ejes de la actividad fueron los simulacros de entrevistas laborales. Profesionales de recursos humanos entrevistaron a los jóvenes a partir de sus propios currículums y les brindaron una devolución inmediata.

Cada estudiante participó en distintas rondas para adquirir experiencia y recibir más de una mirada sobre su desempeño.

También hubo espacios destinados a mejorar los currículums y los perfiles de LinkedIn, además de orientación sobre las principales plataformas de búsqueda de empleo.

La propuesta se completó con paneles de profesionales de distintos sectores, quienes contaron cómo eligieron sus estudios, qué dificultades atravesaron y cómo es actualmente su trabajo.

Representantes de universidades también presentaron las distintas carreras y alternativas de formación superior.

Qué relación tiene con las pruebas PISA

La actividad se realizó pocos días antes de la publicación del informe nacional de las pruebas PISA 2025, que vuelve a poner en discusión la relación entre el nivel socioeconómico y los resultados educativos.

Cimientos destacó, sin embargo, otro aspecto del estudio: la existencia de estudiantes que logran desempeños destacados pese a pertenecer al cuartil socioeconómico más bajo.

Según los datos citados por la organización, en Argentina esos estudiantes considerados “resilientes” representaron el 13,2% en Matemática, el 14,6% en Lectura y el 14,2% en Ciencias, las proporciones más altas de América Latina dentro de ese indicador.

El informe señala, de acuerdo con Cimientos, que el origen social no debe interpretarse como un límite definitivo y menciona factores sobre los que es posible intervenir, como el apoyo del entorno, el acompañamiento sostenido, la curiosidad y las actitudes frente al aprendizaje.

Tutorías y acompañamiento durante el secundario

Esos aspectos forman parte del trabajo que la Fundación Cimientos desarrolla mediante su Programa Futuros Egresados.

En 2025, el programa alcanzó a 2.649 estudiantes de 91 escuelas secundarias del país. Cada joven cuenta con un tutor, entre ellos psicopedagogos, trabajadores sociales y psicólogos, que realiza un acompañamiento individual.

El trabajo apunta a desarrollar herramientas como la autonomía, la organización del tiempo, la toma de decisiones y la capacidad de aprender de manera autónoma. También incluye acompañamiento a las familias y un apoyo económico mensual.

De acuerdo con datos de la organización, los estudiantes que reciben ese acompañamiento tienen un 47% más de posibilidades de egresar en tiempo y forma respecto de una población comparable. Además, el 83% de los egresados del programa estudia, trabaja o realiza ambas actividades un año después de terminar el secundario.

Una jornada para conocer opciones

Los jóvenes que participaron de la actividad llegaron desde distintos puntos del AMBA, entre ellos Barracas, Villa Lugano, Villa Soldati, Laferrere, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, La Plata, José C. Paz, Pilar, Campana y Zárate.

Para la organización, uno de los objetivos centrales fue acercar a los estudiantes opciones concretas para una etapa que muchas veces deben afrontar sin antecedentes familiares.

“Muchos de los jóvenes con los que trabajamos son los primeros de su familia en terminar el secundario y en pensar seriamente en un empleo formal o en seguir estudiando”, explicó Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Cimientos.

La jornada contó con la participación de más de un centenar de profesionales voluntarios de empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, que fueron capacitados previamente para acompañar a los estudiantes.

La propuesta buscó así que los jóvenes no solo conozcan las alternativas disponibles después de la escuela, sino que también puedan adquirir herramientas concretas para dar sus primeros pasos hacia el empleo o los estudios superiores.