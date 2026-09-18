Los amistosos de la Selección argentina ayudarán a reducir sanciones a jugadores clave

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que los tres amistosos que disputará la Selección argentina entre septiembre y octubre serán considerados como "Amistoso Internacional 1er Nivel". Esta categoría permitirá a los futbolistas que fueron sancionados en la final del Mundial descontar fechas de suspensión.

Después de los incidentes ocurridos en la final contra España, tres integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni recibieron sanciones. Leandro Paredes recibió diez fechas, Nahuel Molina siete, y Thiago Almada una. Asimismo, Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico, fue penalizado con tres fechas.

Con la confirmación de que los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán oficiales de Clase A, los tres jugadores sancionados podrán reducir sus penas. Paredes deberá cumplir solo siete fechas, Molina cuatro, y Almada estará disponible para jugar en la próxima fecha FIFA.

Por su parte, Ayala deberá cumplir con la sanción completa, ya que no formará parte de la gira con la Selección argentina, junto a Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar.

Es posible que el futbolista de River Plate esté en esta convocatoria, aunque podría perderse el primer encuentro. La intención de Lionel Scaloni es armar una lista que incluya jugadores del ámbito local, sumando a los convocados.

En esta lista, además de Thiago Almada, podrían figurar Gonzalo Montiel o Santiago Beltrán, entre otros que han sido parte de convocatorias recientes.

Otra particularidad de la convocatoria de Scaloni es que Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se unirán para el último partido, junto a Lionel Messi.

Se especula que ambos futbolistas podrían despedirse de la Albiceleste, al igual que el astro rosarino, que tendrá su último partido el martes 06 de octubre contra Benín.

El calendario de la Selección argentina en la fecha FIFA

Miércoles 30/09: Argentina vs Bolivia (estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba).

Sábado 03/10: Argentina vs Burkina Faso (estadio Monumental, Buenos Aires).

Martes 06/10: Argentina vs Benín (estadio Monumental, Buenos Aires).

Agencia NA.