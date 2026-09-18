Barcelona se enfrenta al Sevilla en busca de mantener su ventaja en la Liga de España

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) - Este sábado 19 de septiembre, el Barcelona visitará al Sevilla desde las 16:00 en el marco de la séptima jornada de la Liga de España. El conjunto catalán intentará consolidar aún más su liderazgo en la competición, donde acumula 18 puntos, tres más que el Real Madrid, que se encuentra en segundo lugar con 15.

El Barsa ha mantenido un rendimiento impecable en el inicio de la temporada de la Liga de España, logrando seis victorias en seis partidos disputados. En contraste, el Real Madrid sufrió una inesperada derrota ante el Betis en la segunda jornada, lo que le ha costado algunos puntos en la clasificación.

En su último encuentro, el Barcelona superó al Racing de Santander con un contundente 7 a 2, destacándose los goles de Joao Cancelo, Raphinha (en tres ocasiones), Villalibre (en contra), Gabriel Jesús y Lamine Yamal.

Por su parte, el Sevilla también llega con confianza tras haber ganado su partido reciente contra el Deportivo La Coruña por 1 a 0, gracias a un tanto de Sierra.

El duelo más destacado de esta jornada será el clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, programado para el domingo a las 11:15 (hora Argentina). El Atlético se encuentra un poco por debajo de los líderes, sumando 13 puntos, y su entrenador, Diego Simeone, está a la espera de la recuperación de Julián Álvarez, quien arrastra una lesión.

Este viernes, Julián se entrenó con la reserva del Atlético de Madrid, en medio de rumores sobre su posible salida del club.

La séptima fecha de la Liga de España comenzó con la victoria 3 a 1 del Elche sobre el Espanyol, donde los goles fueron anotados por Niño (en dos ocasiones) y Valera. El tanto del Espanyol fue un autogol de Chust.

El resto de la jornada se completará con los siguientes partidos: Osasuna vs Rayo Vallecano (sábado 09:00 hs); Athletic de Bilbao vs Alavés (11:15 hs); Celta de Vigo vs Racing de Santander (sábado 13:30 hs); Getafe vs Málaga (domingo 09:00 hs); Villarreal vs Levante (domingo 13:30 hs); Deportivo La Coruña vs Betis (domingo 13:30 hs); y Valencia vs Real Sociedad (domingo 16:00 hs).