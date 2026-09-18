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VoxPop, la genial banda de rock a capela que trae a Córdoba su show “Desinteligencia artificial”

El grupo, que cuenta con casi 25 años de trayectoria, actuará este sábado, desde las 20, en el Quality. De visita en Cadena 3, deleitaron a la audiencia con sus singulares interpretaciones.  

18/09/2026 | 20:31Redacción Cadena 3

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Los integrantes de VoxPop, en el estudio de Cadena 3.

FOTO: Los integrantes de VoxPop, en el estudio de Cadena 3.

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    Audio. VoxPop, genial banda de rock a capela que llega a Córdoba con su show “Desinteligencia artificial"

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VoxPop, una innovadora banda de rock a capela, llega a Córdoba con su espectáculo "Desinteligencia Artificial" tras agotar localidades en Buenos Aires

El grupo, que se define por su estilo de rock y pop sin instrumentos, celebrará en 2027 los 25 años de trayectoria. 

El humor es una parte esencial de su espectáculo. "Nos definimos hace tiempo por el rock y el pop a capela. Empezamos a hacer chistes en los recitales, y eso se volvió parte del guión de nuestros espectáculos", dijo a Cadena 3 Mariano, el bajo de la banda.

El show mezcla música y comedia: "La música y el guión se funden. No es que es humor, una canción, humor, otra canción, sino que todo se empieza a mezclar y se forma una alquimia muy interesante", sostuvo Pablo, otro de sus integrantes.

El espectáculo busca recrear momentos nostálgicos. "Podemos recrear ese momento, un lento en un disco de vinilo que había que cuidarse con la púa que podías saltar", mencionó Mariano, refiriéndose a la experiencia musical analógica.

VoxPop también enfrenta el desafío de innovar en la música vocal. "Es un trabajo de laboratorio. La música vocal, coral, siempre ha tenido una tradición más folclórica o académica, y nosotros tomamos el desafío de tratar de hacer rock, pop, jazz", explicó Pablo.

La banda enfatiza la importancia de la voz como instrumento. "El instrumento lo llevas a todos lados. La voz es tu instrumento y está siempre contigo", concluyó Mariano.

Con una trayectoria reconocida, VoxPop se siente orgulloso de su labor cultural. "Somos personalidades destacadas de la cultura. Fue un gran premio, muy lindo", recordó Pablo sobre su reconocimiento en la Legislatura porteña en 2014.

El espectáculo se realizará este sábado en el Quality Teatro de la capital cordobesa, desde las 20, y promete ser una experiencia única, donde la música y el humor se entrelazan, llevando a los asistentes a un viaje sonoro y divertido.

Lectura rápida

¿Qué espectáculo presenta VoxPop?

Desinteligencia Artificial, un show de rock a capela que mezcla música y comedia.

¿Quiénes son los integrantes destacados de la banda?

Mariano y Pablo son dos de sus miembros que comparten su visión sobre el espectáculo.

¿Cuándo se llevará a cabo el espectáculo?

Este sábado, a partir de las 20 horas.

¿Dónde se realizará el evento?

En el Quality Teatro de Córdoba.

¿Por qué es importante la voz para VoxPop?

La banda considera que "la voz es tu instrumento y está siempre contigo", destacando su versatilidad.

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