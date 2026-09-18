Cómo conectar y acompañar a los hijos adolescentes, desafíos siempre renovados para padres y madres

FOTO: Quintana, a Suppo: "Hay toda una vida de nuestros hijos de la que no somos parte, como la digital".

Publicaste dos libros hermanos: "Necesito conocer a mi hijo" y "Necesito conocer a mi hija". ¿Existe realmente una diferencia entre varones y mujeres en la forma en que atraviesan la infancia y la adolescencia como para abordarlos de maneras distintas?

Sí, hay diferencias. Por un lado, las conexiones neuronales de las mujeres avanzan más rápido, lo que da la sensación de una maduración temprana al llegar antes a ciertas conclusiones. Por otro lado, las problemáticas las afectan de forma distinta. En el uso de las redes sociales, por ejemplo, las mujeres evidencian dolores a edades más tempranas debido a la comparación constante con otras figuras en línea y al deseo de encajar en ciertos patrones, algo que les empieza a afectar mucho antes que a los varones.

¿Considerás que los estímulos externos que reciben los jóvenes hoy han cambiado y acelerado etapas en comparación con épocas anteriores?

Sí, el ritmo actual acelera los procesos vitales. El cerebro y el cuerpo responden a esta evolución generalizada que abarca tanto a adultos como a niños. Como consecuencia, a nivel psicológico, problemas que antes surgían en la adolescencia tardía aparecen ahora en etapas más tempranas, e incluso se trasladan a la primera infancia problemáticas como el estrés o los trastornos de la conducta alimentaria.

Los títulos de tus libros resultan impactantes para cualquier padre. ¿Cuáles son los recursos de los que debemos dotarnos los adultos para conocer verdaderamente a nuestros hijos?

El título nos coloca en un lugar incómodo porque asumir que desconocemos una faceta de nuestros hijos genera dolor o culpa. Sin embargo, no se trata de culparse, sino de reconocer que existe una dimensión de su vida de la que no formamos parte, especialmente su identidad digital en redes, juegos y entornos virtuales, así como sus vivencias en el club o salidas con amigos. Los libros nacieron tras observar la necesidad de muchos padres de comprender el verdadero impacto de la identidad digital, el acoso escolar y la exclusión en grupos de WhatsApp u otros entornos que funcionan las 24 horas.

¿Cuáles son las principales señales de alarma a las que los padres deberían prestar atención en el comportamiento de sus hijos?

Una señal clave es el rechazo repentino e intempestivo hacia actividades, deportes o amistades que antes disfrutaban. Si un chico deja de hablarse con un amigo o se niega drásticamente a asistir a un espacio habitual, hay que indagar qué ocurrió. Otra alerta importante son los cambios drásticos en el sueño y el cansancio, como dormir entre 14 y 16 horas diarias o manifestar un agotamiento permanente. Ante estos indicadores, conviene acercarse o consultar con el pediatra o un profesional de la salud mental.

¿Conviene hablar preventivamente con los hijos sobre situaciones difíciles como el acoso escolar o las frustraciones, o es mejor esperar a que ocurran para intervenir?

Es conveniente sentar pautas de manera sutil sin imponer charlas solemnes. Se pueden aprovechar escenas de series, películas o noticias para preguntarles qué harían o cómo lo resolverían. Además, es fundamental transmitirles la certeza incondicional de que, ante cualquier problema y sin importar la hora o el lugar, pueden pedir ayuda y sus padres irán a buscarlos. Por otra parte, la prevención del acoso escolar debe trabajarse desde la infancia, enseñándoles que si la otra persona no se ríe con un chiste o una broma, no lo está pasando bien.

Desde tu experiencia en el consultorio, ¿cuáles son las principales problemáticas que manifiestan los adolescentes hoy en día?

El reclamo histórico que persiste es la sensación de no ser comprendidos, sumado a la soledad y a la dificultad para encontrar un grupo de pertenencia. Los adultos suelen minimizar vivencias como el primer amor o un desencanto, cuando para el adolescente representan una verdadera tragedia. Además, en Argentina registramos índices muy altos de mujeres jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria vinculados al control obsesivo sobre el cuerpo y la comida. En el caso de los varones, la principal causa de muerte es el suicidio, por lo que cambios radicales de conducta, el encierro o la pérdida del disfrute deben tomarse muy en serio como indicadores de una depresión solapada.

Para finalizar, como es habitual en nuestro programa, ¿qué lectura, película o serie nos recomendás?

Recomiendo la serie "Big little lies" ("Pequeñas grandes mentiras"). Es un thriller psicológico muy atrapante sobre un grupo de madres enfrentadas a una situación trágica, que invita a reflexionar y cuestionar los prejuicios y preconceptos que tenemos sobre las personas de nuestro entorno.

Entrevista de Sergio Suppo.