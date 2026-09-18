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Domingo de doble exigencia para Newell's y Central: los dos necesitan ganar

El "canalla" recibe a Argentinos Juniors desde las 17, mientras que la "lepra" visita a Platense a la misma hora y a puertas cerradas. Ambos llegan con obligaciones distintas, pero la misma necesidad.

18/09/2026 | 21:39Redacción Cadena 3

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Las hinchadas de Rosario Central y Newell's.

FOTO: Las hinchadas de Rosario Central y Newell's.

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  1.

    Audio. Claudio Giglioni analiza lo que viene este fin de semana para Central y Newell's: "Obligados"-

    Estadio 3

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Claudio Giglioni Por Claudio Giglioni

Rosario tendrá un domingo futbolero intenso. Central y Newell's jugarán a la misma hora, desde las 17, pero en escenarios bien distintos. El Canalla recibirá a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito, mientras que la Lepra visitará a Platense en Vicente López, en un partido que se jugará a puertas cerradas.

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Para Central, el encuentro ante el Bicho tiene un peso doble. Argentinos Juniors es un rival directo en todas las tablas y sumar de a tres permitiría al equipo de Almirón llegar de la mejor manera a la final de la Supercopa Internacional, que se jugará el próximo 26 de septiembre.

Una victoria no solo consolidaría al Canalla en la pelea por los puestos de arriba, sino que también le daría una inyección anímica clave antes del partido definitorio ante Estudiantes.

Newell's, por su parte, atraviesa una situación diferente pero igualmente exigente. La Lepra viene de tres empates consecutivos que, si bien dibujaron sonrisas, también dejaron un sabor amargo: hace tres partidos que no gana.

El equipo de Kudelka necesita volver a la victoria para no caerse de los sitios cómodos en los que estaba en la clasificación a los playoffs. La obligación es clara: sumar de a tres para no perder terreno.

Dos partidos, dos necesidades, una misma ciudad. Central y Newell's saldrán a la cancha el domingo con la obligación de ganar. Uno, para llegar afilado a la final. El otro, para no quedarse afuera de la pelea.

Lectura rápida

¿Qué partidos se jugarán el domingo en Rosario?
Los partidos son Central vs Argentinos Juniors y Newell''s vs Platense.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
El entrenador de Central es Kudelka y el de Newell''s también es Kudelka.

¿Cuándo se jugará la final de la Supercopa Internacional?
La final se jugará el próximo 26 de septiembre.

¿Dónde se jugará el partido de Newell''s?
El partido de Newell''s se jugará en Vicente López.

¿Por qué es importante el partido de Central?
Es importante porque una victoria consolidaría al Canalla en la pelea por los puestos de arriba y le daría confianza antes de la final.

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