Habrá cortes de tránsito entre Funes y Rosario por competencia ecuestre este sábado

La realización de la competencia ecuestre en el marco de los Juegos Suramericanos traerá aparejada una serie de modificaciones en el tránsito vehicular que une a Funes con Rosario.

Según informaron fuentes oficiales, este sábado 19 de septiembre, el sector comprendido por Camino de Las Carretas (continuidad de calle Mendoza) y Miglierini permanecerá interrumpido.

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?? CORTE EN CONEXIÓN ENTRE FUNES Y ROSARIO POR MENDOZA

Mañana de 9 a 16hs, por competición Ecuestre de los @suramericanos26 , Camino de Las Carretas y Miglierini tendrán interrumpido el tránsito. Se recomienda tomar por Newbery, Córdoba/Ruta 9 o Autopista a Córdoba. pic.twitter.com/pJ8Lo82a80 — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) September 18, 2026

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La medida se debe a la actividad que se desarrollará en el Jockey Club de Rosario, la cual obligará a disponer un operativo de seguridad vial en la zona. Los cortes estarán vigentes en el horario de 9 a 16.

En concreto, la circulación se verá afectada de la siguiente manera: habrá cortes intermitentes sobre las calles Camino de las Carretas (continuidad de Mendoza) y Ugarteche, mientras que se desplegarán cortes totales sobre Miglierini.

Ante este panorama, desde el municipio de Funes recomendaron a los conductores que deban transitar hacia la localidad vecina de Rosario tomar rutas alternativas para evitar demoras. Las vías sugeridas son Newbery, Córdoba/Ruta 9 o la Autopista a Córdoba.

Se solicita a los vecinos y automovilistas circular con precaución y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en la zona para garantizar la fluidez del tráfico durante la jornada deportiva.