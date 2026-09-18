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Habrá cortes de tránsito entre Funes y Rosario por competencia ecuestre este sábado

Este sábado 19 de septiembre, la conexión entre ambas localidades a través de calle Mendoza se verá interrumpida entre las 9 y las 16. El Municipio recomienda vías alternativas para circular.       

18/09/2026 | 17:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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La realización de la competencia ecuestre en el marco de los Juegos Suramericanos traerá aparejada una serie de modificaciones en el tránsito vehicular que une a Funes con Rosario.

Según informaron fuentes oficiales, este sábado 19 de septiembre, el sector comprendido por Camino de Las Carretas (continuidad de calle Mendoza) y Miglierini permanecerá interrumpido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La medida se debe a la actividad que se desarrollará en el Jockey Club de Rosario, la cual obligará a disponer un operativo de seguridad vial en la zona. Los cortes estarán vigentes en el horario de 9 a 16.

En concreto, la circulación se verá afectada de la siguiente manera: habrá cortes intermitentes sobre las calles Camino de las Carretas (continuidad de Mendoza) y Ugarteche, mientras que se desplegarán cortes totales sobre Miglierini.

Ante este panorama, desde el municipio de Funes recomendaron a los conductores que deban transitar hacia la localidad vecina de Rosario tomar rutas alternativas para evitar demoras. Las vías sugeridas son Newbery, Córdoba/Ruta 9 o la Autopista a Córdoba.

Se solicita a los vecinos y automovilistas circular con precaución y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en la zona para garantizar la fluidez del tráfico durante la jornada deportiva.

Lectura rápida

¿Qué evento provocará cambios en el tránsito? La competencia ecuestre en el marco de los Juegos Suramericanos.

¿Cuándo se realizarán los cortes de tránsito? Este sábado 19 de septiembre, de 9 a 16.

¿Dónde se producirán las interrupciones? En Camino de Las Carretas y Miglierini en Rosario.

¿Qué rutas alternativas se sugieren? Las rutas Newbery, Córdoba/Ruta 9 o la Autopista a Córdoba.

¿Qué se recomienda a los conductores? Circular con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

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