Joaquín Tovagliari: la historia del cordobés que se colgó el bronce en judo y sueña

La emoción todavía no lo abandona. Joaquín Tovagliari, medallista de bronce en judo en los Juegos Suramericanos, visitó los estudios de Viva la Radio por Cadena 3 Rosario para compartir su experiencia tras subirse al podio en la categoría hasta 66 kilos. El cordobés de 26 años se aseguró un lugar entre los tres mejores al derrotar al paraguayo Mateo Ortiz en el combate por el tercer puesto, una revancha que venía cocinando desde hacía semanas.

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"Era un rival muy difícil, porque yo había perdido con él hace dos semanas en un torneo en Perú. Era la revancha, y la que valía", relató el judoca, aún con la adrenalina del triunfo. "Nos picaba, era a todo o nada. Por suerte me fue muy bien", agregó.

El apoyo del público fue un factor clave. "Se nota muchísimo a la hora de competir. El apoyo de la gente te motiva muchísimo. Es una locura vivirlo así, acá suma muchísimo", aseguró Tovagliari, quien bromeó sobre la necesidad de "llevar hinchada" a cada torneo y "complementarlo en el presupuesto".

El abrazo de la familia

Uno de los momentos más emotivos para el judoca fue reencontrarse con los suyos después del combate. "Me costó encontrarlos al principio, pero sí encontré al grupo que vino desde Córdoba. Vinieron un par de autos: amigos, entrenadores y mi familia. Vino mi mamá, mi hermano y mis dos hermanas. Mi viejo no pudo venir, pero estuvo presente conmigo también", contó.

"Cuando los encontré, me emocioné el doble. Fui corriendo a abrazarlos porque todo esto fue gracias a ellos también. El apoyo siempre se nota", confesó. En ese sentido, destacó la diferencia de competir en casa: "Ese campeonato en Perú no había forma de que me acompañen, pero yo siempre los llevo conmigo de alguna forma. Para este torneo le pedí a mi mamá que me cosa la bandera de Argentina en el judogi. Para mí significaba eso: llevar a mi familia y representar a Argentina".

Del fútbol al tatami

Tovagliari comenzó en el judo a los 4 o 5 años, pero no fue hasta los 13, cuando clasificó a los Juegos de Evita, que decidió tomarse la disciplina en serio. "Yo también hacía fútbol, pero el judo me apasionó muchísimo. Ahí me di cuenta de que llegué para quedarme", recordó.

Su rutina es exigente: dos turnos de entrenamiento de lunes a sábados. "A la mañana es preparación física y a la tarde son los entrenamientos de judo", detalló. Y aunque el camino no es fácil, el nivel nacional viene en franco crecimiento. "Influye mucho lo económico, hay muchos sacrificios detrás de todos los judocas. Pero se nota en los torneos internacionales, estamos teniendo cada vez más resultados", afirmó.

El legado de Paula Pareto, campeona olímpica y mundial, es una inspiración constante. "Ella dejó el mejor camino, el ideal para nosotros. Nosotros tratamos de seguir su ejemplo", dijo. Además, celebró el crecimiento de la disciplina: "Ahora hay una camada de chicos sub-18, sub-15. Cuando yo tenía esa edad no éramos esa cantidad. Viene creciendo bien".

Valores que marcan

Para Tovagliari, el judo transmite valores que van más allá del deporte.

"El respeto es súper importante. La constancia también, porque son más las veces que vas a perder que las que vas a ganar. Te preparás tres meses para un torneo y te equivocaste en una sola cosa y perdiste. Volver a entrenar, ir con tus objetivos... Eso es sacrificio, y es impresionante lo que se logra", reflexionó.

Lo que viene: el Mundial

La competencia de judo en los Juegos Suramericanos continúa. Este sábado lucharán las categorías de 81, 90, menos de 100 y más de 100 kilos, junto con las chicas de 48, 52 y 57 kilos. El domingo será el turno de la competencia por equipos, donde Argentina se medirá con Venezuela.

"Vamos a estar hasta el domingo con judo y el lunes ya volvemos a nuestra ciudad", adelantó Tovagliari. Pero el próximo desafío ya está en el horizonte: "Por suerte nos vamos al Mundial. Somos tres chicos los que vamos ahora. Los otros dos también van...", alcanzó a decir antes de que la emoción le ganara otra vez la palabra.

Con una medalla de bronce en el cuello, una bandera cosida en el corazón y el ejemplo de Pareto como faro, Joaquín Tovagliari sigue escribiendo su historia en el tatami. Y esto, como él mismo dice, recién empieza.

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.