"No sabemos qué hacer": una marca de preservativos alertó por la caída del deseo y sus ventas

FOTO: Encuesta revela que muchos evitan el uso de preservativos en parejas estables

La marca de preservativos Tulipán volvió a generar repercusión en redes sociales con una campaña que puso el foco en un fenómeno que trasciende a la industria del bienestar sexual: la menor frecuencia de las relaciones sexuales.

Con un particular “comunicado oficial”, la empresa planteó con humor una situación que, según su propio mensaje, afecta sus ventas. “Ya no sabemos qué hacer para que cojan”, fue la frase elegida para abrir la publicación y llamar la atención sobre el descenso del deseo sexual.

La campaña enumera distintas innovaciones desarrolladas por la compañía durante casi cuatro décadas, desde nuevas variedades de preservativos hasta geles íntimos y juguetes sexuales. Pero plantea que hay un elemento que la industria no puede fabricar: las ganas de tener relaciones.

Más información sobre sexualidad, pero menos encuentros

El planteo de Tulipán apunta especialmente a las nuevas generaciones. La marca señala que actualmente existe un mayor acceso a información, recursos y contenidos relacionados con la sexualidad, aunque eso no necesariamente se traduce en una mayor frecuencia de encuentros íntimos.

La campaña no ofrece una explicación única para ese fenómeno y recurre a la ironía para abrir el debate.

Entre los factores que suelen aparecer en las conversaciones sobre los cambios en los hábitos sexuales se encuentran el estrés, el cansancio, las preocupaciones económicas, el uso intensivo de dispositivos electrónicos, las redes sociales y las nuevas formas de vincularse.

La publicación termina con otra frase en tono humorístico: “Nos vemos obligados a evaluar cómo seguir”.

Una campaña que también pone el foco en las ventas

El mensaje aparece en un contexto particular para la empresa fabricante de Tulipán, Kopelco, que durante 2026 atravesó una fuerte reestructuración.

En marzo, la compañía comunicó el despido de 220 trabajadores sobre una plantilla de 355 empleados, una reducción de más del 60% de su personal.

La empresa había atribuido entonces la decisión a una caída del consumo interno que afectó a distintas unidades de negocio, entre ellas la producción de preservativos, globos, elásticos para indumentaria e hilados industriales.

Algunos de esos segmentos habían registrado, según los datos difundidos en ese momento, bajas cercanas al 50% interanual.

En ese escenario, la campaña de Tulipán vuelve a relacionar su actividad comercial con una discusión más amplia sobre los cambios en los hábitos de consumo y de vinculación.

El humor como estrategia de comunicación

Tulipán utiliza desde hace años campañas publicitarias basadas en el humor y la provocación para abordar cuestiones vinculadas con la sexualidad.

Esta vez, el recurso apunta directamente al deseo y plantea una paradoja para una empresa dedicada a fabricar productos destinados a los encuentros sexuales: puede desarrollar nuevos productos, pero no puede garantizar que las personas tengan ganas de utilizarlos.

Más allá de la estrategia publicitaria, el mensaje volvió a instalar en redes sociales una conversación sobre cómo cambiaron las relaciones, qué lugar ocupan el cansancio y el estrés en la vida cotidiana y qué factores pueden influir en el deseo sexual.