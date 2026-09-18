FOTO: Desbaratan plan de reclusos para asesinar a la fiscal que ordenó sus detenciones

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- En un operativo llevado a cabo por la DDI de San Isidro, se logró desarticular un plan criminal ideado por dos reclusos, quienes planeaban asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, responsable de sus arrestos recientes.

Los involucrados son Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Rettori se encuentra en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini está alojado en la Unidad Carcelaria Número 21 de Campana.

Según informaron fuentes judiciales, ambos hombres fueron encarcelados tras una denuncia presentada el 26 de agosto. En esa ocasión, una víctima relató que los delincuentes se dedicaban a duplicar llaves de vehículos en una cochera, para luego realizar entraderas en las casas de los propietarios.

Tras su captura, se ordenaron traslados a distintas unidades penitenciarias en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde el encierro, los reclusos comenzaron a planear una represalia contra la fiscal Hertrig, quien lidera la UFI de Boulogne.

Utilizando la aplicación WhatsApp, los reclusos tramaban su ataque, teniendo en cuenta los movimientos de la funcionaria judicial. Un investigador declaró: "Contaban con fotos de la fiscal, su pareja y su familia".

Uno de los implicados amenazó: "Ahora voy por la hija de p... de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto. O cuando sale, tiene una (Honda) CRV o un (Peugeot) 208, la hago cagar a balazos". También agregó: "nosotros somos mafia y en la calle te agarramo (sic) a tiros".

Además, los reclusos mencionaron al ex legislador Luis Espert, quien, al igual que la fiscal, había renunciado ante la presión.

La investigación reveló el plan criminal gracias a la recolección de pruebas, que incluyó la interceptación de llamadas y mensajes. En este contexto, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de ambos reclusos, resultando en la incautación de tres teléfonos móviles que serán analizados.

Por último, se informó que la investigación continúa, sin descartar la posibilidad de nuevas imputaciones o arrestos. "Buscamos determinar si hubo colaboración de terceros en la ejecución de este plan criminal", concluyó una fuente policial.

La fiscal Hertrig ha tenido una alta exposición mediática recientemente, ya que estuvo al frente de la investigación sobre la muerte de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien falleció a finales de junio tras ser atropellada por un tren en San Isidro.