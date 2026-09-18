María Teresa Andruetto presentó "¡Mujeres, mierda!", historias que expanden los límites sociales

La reconocida escritora cordobesa María Teresa Andruetto, galardonada con el prestigioso premio Hans Christian Andersen, compartió este viernes los detalles de su más reciente trabajo en el programa "Amamos Argentina" de Cadena 3.

En el marco de la presentación de su nuevo libro titulado "¡Mujeres, mierda!", llevada a cabo en el Museo de las Mujeres de Córdoba, la autora repasó el origen y el sentido de esta obra centrada en el universo de las vivencias femeninas.

Al reflexionar sobre el eje conceptual del volumen, la escritora explicó que el hilo conductor de la narrativa se enfoca en mujeres situadas en determinados bordes sociales.

Según indicó, se trata de historias sobre personas que han logrado expandir los derechos, las luchas y las búsquedas, o bien que han padecido severamente los límites impuestos por su entorno.

En ese sentido, Andruetto destacó que conocer la trayectoria de estas mujeres, con sus aciertos y dificultades, permite enriquecer y expandir las vivencias de los propios lectores.

El libro aborda realidades atravesadas por distintas complejidades, desde condiciones de salud mental como la locura, hasta privaciones económicas vinculadas a la pobreza. Asimismo, la publicación recupera experiencias marcadas por la pertenencia étnica, como ocurre con mujeres de pueblos originarios, y por cuestiones de género. De este modo, la obra rescata a comunidades y figuras que históricamente han permanecido al margen de los relatos hegemónicos.

En relación al proceso de elaboración y edición, la autora señaló que la obra fue publicada inicialmente en España a través del sello Comisura y ahora cuenta con su edición impresa disponible para circular en Argentina.

Los editores fueron quienes convocaron a la fotógrafa Andrea Módica, una artista radicada en Nueva York, para acompañar los textos con su propuesta visual.

Andruetto aclaró que su tarea consistió en entregar los relatos escritos y que no intervino en la selección estética, permitiendo que la conjunción entre imagen y literatura surgiera de la visión del equipo editorial.

Con esta nueva entrega, la destacada intelectual cordobesa reafirma su mirada comprometida hacia aquellas realidades que suelen quedar invisibilizadas.

"¡Mujeres, mierda!" se presenta de este modo como un testimonio que invita a reflexionar sobre la diversidad de las luchas femeninas y el valor de sus historias en la sociedad actual.