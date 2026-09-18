El Chelsea sufre una dura derrota ante Brentford y pierde terreno en la Premier League

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- El Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, enfrentó una dura derrota en el inicio de la quinta jornada de la Premier League al caer 3 a 0 en su visita al Brentford. A pesar de un planteo ofensivo y de contar con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco y Valentín "Colo" Barco desde el comienzo, el equipo no logró concretar sus oportunidades y sufrió por sus errores defensivos.

El conjunto de Alonso mostró intenciones ofensivas desde el inicio, intentando generar peligro con constantes centros al área rival. Sin embargo, la falta de precisión en la definición impidió que el Chelsea capitalizara su dominio en el juego.

La ineficacia en la zona de ataque se volvió costosa en el segundo tiempo, ya que el Brentford aprovechó la desorganización del Chelsea. A los 61 minutos, Jaidon Anthony abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. Posteriormente, Igor Thiago amplió la ventaja a los 83, aprovechando un rebote en el área, y Fábio Carvalho cerró la cuenta en el tiempo de descuento al empujar el balón sin oposición.

Esta contundente derrota detiene el buen inicio del Chelsea en la temporada, dejándolo con apenas siete puntos en la tabla y fuera de la zona de clasificación para competiciones europeas. Además, la caída expone problemas defensivos que deberán ser abordados urgentemente.

El resto de la jornada contará con partidos interesantes, como el Tottenham enfrentando al Aston Villa y el Arsenal visitando al Brighton este sábado 19; mientras que el domingo 20, Liverpool se medirá ante el Bornemouth, Manchester City recibirá al Sunderland, y el Manchester United cerrará la fecha contra Fulham en Londres.