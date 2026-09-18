Biocombustibles: Tucumán celebra la media sanción y apuesta a inversiones hasta el año 2041

FOTO: La media sanción en el Senado genera optimismo en el sector azucarero

La media sanción de la nueva ley de biocombustibles en el Senado generó expectativas favorables en Tucumán, especialmente entre los sectores vinculados a la producción de azúcar, alcohol y bioetanol.

Desde el sector destacaron que el nuevo marco puede representar una oportunidad para planificar inversiones y darle previsibilidad a una actividad con 200 años de historia en la provincia.

Uno de los principales aspectos valorados es la vigencia del régimen hasta 2041. Según explicaron, contar con un horizonte de 15 años permitiría realizar las inversiones necesarias para incrementar la producción y avanzar progresivamente hacia mayores niveles de corte.

“Lo más importante no es el corte. Lo más importante es que tenemos previsibilidad por 15 años hasta el 2041. Se pueden hacer las inversiones necesarias y podemos trabajar como se debe trabajar”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que el corte de bioetanol ya alcanza actualmente el 15% y plantearon la posibilidad de que ese porcentaje continúe aumentando en los próximos años. “Después del 15 vendrá el 17, vendrá el 18, vendrá el 25”, proyectaron.

Otro de los puntos destacados es la participación de la caña de azúcar. El sector valoró especialmente el porcentaje del corte reservado para el bioetanol de origen cañero y consideró que puede constituir una base para nuevas inversiones.

La discusión también fue vinculada con el desarrollo de una matriz energética más diversificada. Desde Tucumán señalaron que la producción de bioetanol a partir de la caña puede complementarse con los recursos provenientes de Vaca Muerta y con la llegada del gasoducto al norte argentino.

La referencia a Brasil aparece como uno de los ejes del planteo. El país vecino fue señalado como un ejemplo de desarrollo de energías propias a partir de la caña de azúcar y, posteriormente, mediante la combinación de esa producción con los hidrocarburos.

“Potenciar ambas producciones significaría tener no una Vaca Muerta, sino una Vaca Muerta y una vaca viva acá que todos los años podría generar energía para que todo funcione”, graficaron.

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Para el sector tucumano, la nueva legislación también puede significar una redefinición del perfil productivo provincial. En ese sentido, señalaron que mientras otras provincias del norte avanzaron en minería, turismo o energía solar, Tucumán quedó históricamente más concentrada en la actividad azucarera.

Ahora, la expectativa está puesta en que la Cámara de Diputados convierta el proyecto en ley. De concretarse, el nuevo régimen abriría un escenario de mayor previsibilidad para la industria y, según el sector, una ventana para ampliar las inversiones tanto en caña de azúcar como en maíz.

“Para la provincia es una muy buena noticia porque descomprime muchas cosas. Primero es la tranquilidad jurídica que vas a tener porque vas a tener 15 años para adelante, llegás al 2041. Esa es una muy buena señal”, destacaron.

Informe de Gabriel Melián