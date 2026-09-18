Instituto habilitó a no socios para el duelo con Talleres: precios de las entradas y cómo comprarlas

FOTO: "La Gloria" y "La T" se medirán este sábado en el Estadio Presidente Perón.

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Instituto habilitó el ingreso de no socios para el clásico ante Talleres, que se disputará este sábado a las 21.15 en Alta Córdoba, y puso a la venta esas entradas.

Desde el club albirrojo, informaron este viernes a la tarde que la compra de tickets para no socios que quieran presenciar el cotejo ante “La T” se harán exclusivamente a través de los socios y socias.

¿Cómo funciona?

- Sólo los socios y socias del club pueden realizar esta compra.

- Cada socio puede adquirir hasta 5 entradas para no socios.

- No se trata de una invitación ni de un beneficio gratuito: todas las entradas se pagan, sin excepción.

- El valor de la entrada para no socios es superior al que abona un socio, ya que corresponde a una tarifa diferenciada para el hincha no asociado.

Precios

- Popular Sur: $60.000

- Platea Alta Kempes: $90.000

Modalidad de venta

- Exclusivamente digital, a través de socios habilitados.

- Disponible hasta el sábado, a las 19, o hasta agotar el cupo.

- Compra en https://entradas.institutoacc.com.ar