Vantora, la startup que construye otras startups, levanta $100 millones para impulsar IA física

Cuatro años atrás, un laboratorio de startups lanzó un modelo que no se asemejaba a un incubador, programa de aceleración o firma de capital de riesgo. En ese entonces, UP.Labs, como se conocía, se dedicó a construir startups diseñadas para resolver problemas de clientes corporativos como Alaska Airlines y Porsche, así como para el mercado en general.

Hoy, la firma mantiene la misma misión, pero con una adición crítica a su enfoque, un nuevo nombre, Vantora, y una inversión de $100 millones de Silversmith Capital Partners. La empresa sigue colaborando con sus clientes corporativos, incluyendo nuevos socios en la manufactura industrial que no se han nombrado.

Sin embargo, Vantora se está enfocando más en construir startups exclusivamente para sus clientes corporativos, y no para el mercado más amplio. El fundador y CEO John Kuolt comentó que Vantora está avanzando hacia un "pipeline de M&A propietario", lo que significa que seguirá construyendo startups para sus socios corporativos, quienes invierten en los proyectos y actúan como sus primeros clientes. No obstante, ahora tienen la opción de integrar estas startups a sus negocios centrales.

Este cambio ha permitido que Vantora se enfoque en startups de IA física, según Kuolt. Anteriormente, la firma descartaba ideas que eran estratégicas para sus socios corporativos, pero demasiado sensibles para llevar al mercado.

"Nos estábamos perdiendo de los problemas de valor más grandes, que tenían el mayor potencial por eso", dijo Kuolt en una reciente entrevista. "Imagina que eres una empresa industrial de Fortune 100 y necesitas adaptar todo tu hardware y máquinas para la autonomía. Necesitas poseer eso, debe ser soberano, y no puedes depender de un tercero para hacerlo. Necesitas poseer esa capa de inteligencia. Nunca van a permitirnos vender eso a sus competidores".

Este cambio ha permitido a Vantora "desbloquear grandes casos de uso de IA física", según Kuolt, incluyendo con sus clientes actuales. Por ejemplo, la firma propuso una idea para utilizar IA para avanzar en el negocio de su socio J.B. Hunt. "Dijeron que no había forma de que pudieras llevar esto al mundo, así que lo descartamos", explicó, añadiendo que este modelo propietario ahora permite a Vantora perseguirlo.

La firma se lanzó en 2022 con Porsche como su primer socio corporativo. Desde entonces, Vantora ha lanzado varias startups para Porsche y ha cerrado acuerdos con Alaska Airlines, J.B. Hunt, Wabash y TDG, la empresa matriz de Ashley Furniture.

En sus inicios, UP.Labs estaba vinculado, aunque nunca financieramente, a la firma de capital de riesgo Up.Partners. Si bien Vantora todavía comparte espacio de oficina con la firma de capital de riesgo con sede en California, es una entidad propia, explicó Kuolt, señalando que los $100 millones de Silversmith son la primera inversión externa de la compañía.