Angle Health, la startup de salud que alcanzó una valoración de 2.700 millones de dólares

Angle Health, una startup de seguros de salud, anunció que alcanzó una valoración de 2.700 millones de dólares tras cerrar una ronda de financiamiento Serie C por 200 millones de dólares. La empresa, que surgió de Y Combinator en 2020, ha logrado atraer a más de 5.000 clientes y se ha vuelto rentable al ofrecer planes de salud "nivel financiado" a pequeñas empresas.

La ronda fue liderada por Vitruvian Partners, con la participación de Town Hall Ventures, Blumberg Capital, Portage Ventures, PruVen Capital y Y Combinator. Además, la compañía anunció una oferta de recompra de acciones por 400 millones de dólares, permitiendo a los empleados vender parte de sus acciones. Se espera que esta ronda se cierre más adelante en septiembre.

Angle Health se especializa en ayudar a las pequeñas empresas a gestionar sus seguros de salud a través de lo que se conoce como planes de salud nivel financiado. Estos planes ofrecen una alternativa intermedia entre los seguros completamente asegurados y los autogestionados. Mientras que los primeros son más costosos y tienen costos predecibles, los segundos pueden resultar impredecibles. Los planes de nivel financiado permiten a las empresas realizar pagos predecibles a las aseguradoras y estar protegidas contra costos inesperados, además de poder recuperar parte del excedente si los gastos son bajos.

La plataforma impulsada por inteligencia artificial de Angle Health facilita a las pequeñas empresas la elección y gestión de sus planes, integrándose con sistemas de nómina y recursos humanos. La startup afirma que su objetivo es hacer que el seguro de salud sea más asequible para las pequeñas empresas.

Con esta nueva inyección de capital, Angle Health se posiciona como un jugador clave en el sector de seguros de salud, especialmente en un momento en que muchas pequeñas empresas buscan alternativas más asequibles y flexibles para cubrir las necesidades de salud de sus empleados.