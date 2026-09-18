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Saúl Salcedo comienza su rehabilitación en Newell's tras accidente automovilístico en Chaco

El defensor paraguayo Saúl Salcedo regresa a Newell's para comenzar su recuperación tras un grave accidente en Chaco hace tres meses, donde sufrió una fractura en la pierna.

18/09/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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Saúl Salcedo

FOTO: Saúl Salcedo

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Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- El defensor paraguayo Saúl Salcedo ha regresado este miércoles a Newell's para iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación, centrada en sesiones de kinesiología y fortalecimiento muscular, tres meses después del grave accidente automovilístico que sufrió en Chaco mientras se dirigía a su país.

El siniestro ocurrió cuando Salcedo viajaba junto a su familia para concretar su incorporación a préstamo a Libertad de Paraguay. La colisión resultó fatal para el conductor del otro vehículo, mientras que el futbolista guaraní sufrió una fractura compleja de tibia y peroné, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente.

Este incidente interrumpió una transferencia que ya contaba con el acuerdo formal entre ambos clubes, quedando únicamente pendiente la revisión médica.

Después de completar la primera fase de su rehabilitación en Rosario, la evolución de Salcedo permitirá implementar un esquema de trabajo progresivo, que será evaluado diariamente. El departamento médico del club ha diseñado un plan integral que no solo aborda la preparación física, sino también el acompañamiento psicológico necesario tras la magnitud del evento traumático.

La reincorporación del zaguero al entorno del plantel profesional ha tenido un efecto positivo en el grupo de trabajo de la Lepra. El objetivo médico establecido para el futbolista es que complete los plazos de readaptación necesarios para unirse al resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada de la temporada 2027.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista de la nota?
El protagonista es el defensor paraguayo Saúl Salcedo.

¿Qué evento reciente se menciona?
Se menciona el regreso de Salcedo a Newell's para comenzar su rehabilitación tras un accidente automovilístico.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió hace tres meses, cuando Salcedo viajaba a Chaco.

¿Cuál fue la gravedad del accidente?
El accidente resultó en la muerte del conductor del otro vehículo y Salcedo sufrió una fractura compleja de tibia y peroné.

¿Qué plan de recuperación sigue Salcedo?
Salcedo sigue un plan de kinesiología y fortalecimiento muscular diseñado por el departamento médico de Newell's.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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