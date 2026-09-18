Ofrecen $25 millones de recompensa por datos sobre un homicidio en Circunvalación

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la colaboración de la población para obtener información que permita identificar a los dos hombres que participaron del homicidio de Maximiliano Gómez, ocurrido el 23 de diciembre de 2021 sobre avenida Circunvalación, en Rosario.

El crimen se produjo sobre el carril Norte-Sur, a la altura del puente de calle Baigorria. Según la información judicial, Gómez circulaba como conductor de un Chevrolet Aveo gris y viajaba acompañado cuando fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de gran cilindrada.

Los dos sospechosos llevaban casco y, de acuerdo con la investigación, efectuaron varios disparos hacia el interior del automóvil. Como consecuencia del ataque, Gómez murió mientras se encontraba al volante del vehículo.

A casi cinco años del homicidio, se encuentra vigente una recompensa de $25 millones para quienes puedan aportar datos que permitan avanzar en la identificación de los dos hombres señalados como autores del ataque.

Desde el MPA remarcaron que la identidad de las personas que brinden información será preservada tanto durante el desarrollo de la investigación como una vez finalizada.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911, enviar un correo electrónico a [email protected] o contactarse a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

También es posible brindar información de manera presencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia de Santa Fe.

La investigación busca determinar la identidad de los dos hombres que, según la información aportada por la Fiscalía, abordaron a Gómez mientras circulaba por Circunvalación y dispararon contra el vehículo.