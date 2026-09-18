Motociclista que causó la muerte de un niño en Puerto Madero enfrentará juicio por homicidio
El hecho ocurrió el 23 de enero de 2025 sobre la avenida Intendente Hernán Giralt, entre los boulevares Azucena Villaflor y Machaca Güemes, donde embistió a la víctima y se dio a la fuga.
FOTO: Motociclista que causó la muerte de un niño en Puerto Madero enfrentará juicio por homicidio
Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Un motociclista enfrentará un juicio oral y público tras ser acusado de atropellar, matar y abandonar a un niño de 7 años el 23 de enero de 2025 en Puerto Madero. El incidente tuvo lugar en la avenida Intendente Hernán Giralt, entre los boulevares Azucena Villaflor y Machaca Güemes, donde el menor, identificado como G.I.N.S., cruzaba la calle con su familia cuando fue embestido por una moto Kawasaki Z900 que circulaba a más de 100 kilómetros por hora, en un área donde la velocidad máxima permitida es de 40.
M.E.S., de 34 años, se dio a la fuga sin detenerse para ayudar al niño, quien fue trasladado al Hospital Argerich, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
El conductor fue arrestado tres días después por la DDI y la Policía de la Ciudad en Villa Ballester, partido de San Martín. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 72 de Buenos Aires, liderada por Marcelo Munilla Casa, lo imputó por homicidio simple con dolo eventual, con una pena que podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión. El juez Jorge De Santo, del Juzgado Nacional N.º 46, ha elevado el caso a juicio.
En su presentación, el fiscal afirmó que el imputado debió prever que al cruzar un peatón podría atropellarlo, lo que efectivamente sucedió, ya que continuó su marcha a alta velocidad sin detenerse para prestar asistencia a la víctima.
El motociclista alegó ante el juez que había ido a un puesto de comidas cerca de la medianoche y que, al salir, un conocido le pidió dar una vuelta en la moto. Relató que avanzaron sobre la avenida con el semáforo en verde y que al encontrarse con un grupo de peatones que cruzaban, logró esquivarlos, pero terminó atropellando al niño al pisar una boca de tormenta.
El juicio se llevará a cabo los días 2, 4 y 25 de noviembre en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el 23 de enero de 2025?
Un motociclista atropelló y mató a un niño de 7 años en Puerto Madero.
¿Quién es el acusado?
El acusado es M.E.S., un hombre de 34 años.
¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la avenida Intendente Hernán Giralt, en Puerto Madero.
¿Cuándo se llevará a cabo el juicio?
El juicio se desarrollará el 2, 4 y 25 de noviembre.
¿Cuál es la acusación contra el motociclista?
El motociclista está acusado de homicidio simple con dolo eventual.
[Fuente: Noticias Argentinas]