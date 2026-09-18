FOTO: Motociclista que causó la muerte de un niño en Puerto Madero enfrentará juicio por homicidio

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Un motociclista enfrentará un juicio oral y público tras ser acusado de atropellar, matar y abandonar a un niño de 7 años el 23 de enero de 2025 en Puerto Madero. El incidente tuvo lugar en la avenida Intendente Hernán Giralt, entre los boulevares Azucena Villaflor y Machaca Güemes, donde el menor, identificado como G.I.N.S., cruzaba la calle con su familia cuando fue embestido por una moto Kawasaki Z900 que circulaba a más de 100 kilómetros por hora, en un área donde la velocidad máxima permitida es de 40.

M.E.S., de 34 años, se dio a la fuga sin detenerse para ayudar al niño, quien fue trasladado al Hospital Argerich, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor fue arrestado tres días después por la DDI y la Policía de la Ciudad en Villa Ballester, partido de San Martín. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 72 de Buenos Aires, liderada por Marcelo Munilla Casa, lo imputó por homicidio simple con dolo eventual, con una pena que podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión. El juez Jorge De Santo, del Juzgado Nacional N.º 46, ha elevado el caso a juicio.

En su presentación, el fiscal afirmó que el imputado debió prever que al cruzar un peatón podría atropellarlo, lo que efectivamente sucedió, ya que continuó su marcha a alta velocidad sin detenerse para prestar asistencia a la víctima.

El motociclista alegó ante el juez que había ido a un puesto de comidas cerca de la medianoche y que, al salir, un conocido le pidió dar una vuelta en la moto. Relató que avanzaron sobre la avenida con el semáforo en verde y que al encontrarse con un grupo de peatones que cruzaban, logró esquivarlos, pero terminó atropellando al niño al pisar una boca de tormenta.

El juicio se llevará a cabo los días 2, 4 y 25 de noviembre en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la ciudad.