FOTO: Los abogados de Facundo Moyano dejan su defensa en medio de un caso judicial complicado

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Este viernes, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron a la defensa del ex diputado Facundo Moyano, quien enfrenta acusaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su pareja, la modelo Candela Arizaga.

La decisión de los letrados fue comunicada a la Agencia Noticias Argentinas, donde explicaron que la renuncia se debe a "diferencias en la estrategia". Este hecho complica la situación legal de Moyano, quien ya se encontraba en el centro de la atención mediática por las graves acusaciones en su contra.

El caso ha generado un amplio interés en los medios y en la opinión pública, debido a la trayectoria política de Moyano y la naturaleza de las acusaciones. El ex legislador deberá buscar nuevos representantes legales en un momento crítico de su defensa.

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Agencia NA