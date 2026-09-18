Los abogados de Facundo Moyano dejan su defensa en medio de un caso judicial complicado
La dimisión de los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón se produce por diferencias en la estrategia de defensa ante las acusaciones de lesiones y privación ilegítima de la libertad.
FOTO: Los abogados de Facundo Moyano dejan su defensa en medio de un caso judicial complicado
Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Este viernes, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron a la defensa del ex diputado Facundo Moyano, quien enfrenta acusaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su pareja, la modelo Candela Arizaga.
La decisión de los letrados fue comunicada a la Agencia Noticias Argentinas, donde explicaron que la renuncia se debe a "diferencias en la estrategia". Este hecho complica la situación legal de Moyano, quien ya se encontraba en el centro de la atención mediática por las graves acusaciones en su contra.
El caso ha generado un amplio interés en los medios y en la opinión pública, debido a la trayectoria política de Moyano y la naturaleza de las acusaciones. El ex legislador deberá buscar nuevos representantes legales en un momento crítico de su defensa.
EN DESARROLLO...
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Facundo Moyano?
Sus abogados renunciaron a su defensa en un caso de lesiones y privación de la libertad.
¿Quiénes son los abogados que renunciaron?
Los letrados son Miguel Molina y Alfredo Gascón.
¿Por qué renunciaron?
La renuncia se debe a diferencias en la estrategia de defensa.
¿Quién es la denunciante?
La denunciante es la modelo Candela Arizaga.
¿Qué implicaciones tiene esta renuncia?
Complica la situación legal de Facundo Moyano y le obliga a buscar nuevos abogados.
[Fuente: Noticias Argentinas]