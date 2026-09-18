En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Los abogados de Facundo Moyano dejan su defensa en medio de un caso judicial complicado

La dimisión de los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón se produce por diferencias en la estrategia de defensa ante las acusaciones de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

18/09/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los abogados de Facundo Moyano dejan su defensa en medio de un caso judicial complicado

FOTO: Los abogados de Facundo Moyano dejan su defensa en medio de un caso judicial complicado

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Este viernes, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron a la defensa del ex diputado Facundo Moyano, quien enfrenta acusaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su pareja, la modelo Candela Arizaga.

La decisión de los letrados fue comunicada a la Agencia Noticias Argentinas, donde explicaron que la renuncia se debe a "diferencias en la estrategia". Este hecho complica la situación legal de Moyano, quien ya se encontraba en el centro de la atención mediática por las graves acusaciones en su contra.

El caso ha generado un amplio interés en los medios y en la opinión pública, debido a la trayectoria política de Moyano y la naturaleza de las acusaciones. El ex legislador deberá buscar nuevos representantes legales en un momento crítico de su defensa.

EN DESARROLLO...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Facundo Moyano?
Sus abogados renunciaron a su defensa en un caso de lesiones y privación de la libertad.

¿Quiénes son los abogados que renunciaron?
Los letrados son Miguel Molina y Alfredo Gascón.

¿Por qué renunciaron?
La renuncia se debe a diferencias en la estrategia de defensa.

¿Quién es la denunciante?
La denunciante es la modelo Candela Arizaga.

¿Qué implicaciones tiene esta renuncia?
Complica la situación legal de Facundo Moyano y le obliga a buscar nuevos abogados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf