Trump aseguró que EE.UU. tendrá control permanente sobre la seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, permitirá a Washington ejercer un “control permanente” sobre la seguridad y otras necesidades del estratégico territorio autónomo del Ártico.

Trump sostuvo que el entendimiento permitirá a Estados Unidos ampliar su presencia militar en la isla y evitar que países considerados adversarios establezcan bases, mantengan presencia militar o realicen determinadas inversiones estratégicas.

El mandatario presentó el acuerdo como un entendimiento de duración indefinida y aseguró que Estados Unidos comenzará de inmediato el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en Groenlandia.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el pacto garantiza a Estados Unidos la capacidad de actuar de manera permanente para proteger la seguridad de Groenlandia y de su propio país.

También sostuvo que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base, mantener presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización expresa de Washington.

El presidente estadounidense aseguró además que el acuerdo no tendrá costos para Estados Unidos y anticipó que su gobierno trabajará junto con los habitantes de Groenlandia en el desarrollo y construcción de las nuevas instalaciones militares.

El anuncio de Trump todavía debe avanzar hacia su formalización.

Dinamarca y Groenlandia señalaron que esperan firmar el acuerdo junto con Estados Unidos durante la próxima semana, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York. Además, según informó Associated Press, el entendimiento requiere pasos parlamentarios en Dinamarca y Groenlandia antes de entrar en vigor.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, destacó que el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia, además del derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

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El anuncio llega después de meses de tensión entre Washington y Copenhague por el futuro de Groenlandia.

Trump había insistido en la importancia estratégica de la isla para la seguridad estadounidense y había planteado incluso la posibilidad de que Estados Unidos la adquiriera. En los meses previos, sus declaraciones generaron preocupación entre aliados europeos, dado que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, miembro de la OTAN.

El nuevo acuerdo no implica la incorporación de Groenlandia a Estados Unidos, sino que establece una ampliación de la cooperación y de la presencia militar estadounidense en el territorio.

Groenlandia ocupa una posición estratégica entre América del Norte, el Atlántico Norte y el Ártico. Estados Unidos ya mantiene allí una instalación militar en Pituffik, utilizada para tareas vinculadas con la vigilancia y la defensa.

El nuevo entendimiento apunta a ampliar la presencia estadounidense y, según Trump, impedir que otras potencias obtengan posiciones militares o económicas consideradas estratégicas en la isla.

El mandatario presentó el acuerdo como una solución de largo plazo para las necesidades de seguridad de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, aunque sus términos deberán ser formalizados y atravesar las instancias institucionales previstas.