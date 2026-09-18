Cuba enfrenta su séptimo apagón masivo en 2026 en medio de crisis energética

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Cuba experimentó el viernes un nuevo apagón generalizado que ocasionó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, según comunicó el Ministerio de Energía y Minas.

Este evento representa el séptimo corte de alcance nacional en lo que va de 2026 y el duodécimo desde finales de 2024, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

La interrupción se da en el contexto de una crisis energética que afecta a los 9,4 millones de habitantes de la isla. Las autoridades no han especificado las causas de esta nueva falla, mientras que los cortes se han vuelto más frecuentes y prolongados debido al deterioro de las centrales termoeléctricas y las dificultades para obtener combustible.

En las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana y las 60 horas en algunas provincias. La falta de electricidad también ha tenido un impacto negativo en otros servicios esenciales, como el suministro de agua y las comunicaciones telefónicas, debido a la imposibilidad de mantener operativos los sistemas de respaldo.

El Gobierno cubano atribuye parte de esta crisis a las restricciones impuestas por Estados Unidos para la compra de combustible, lo que complica el abastecimiento de las centrales y generadores que funcionan con diésel. En contrapartida, Washington señala al Gobierno cubano y a su gestión económica como responsables del deterioro de la infraestructura eléctrica.