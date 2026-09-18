Cuba enfrenta su séptimo apagón masivo en 2026 en medio de crisis energética
La caída del sistema eléctrico afectó a toda la isla y se produjo en medio de una profunda crisis energética.
FOTO: Cuba registró siete apagones masivos en lo que va del año 2026.
Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Cuba experimentó el viernes un nuevo apagón generalizado que ocasionó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, según comunicó el Ministerio de Energía y Minas.
Este evento representa el séptimo corte de alcance nacional en lo que va de 2026 y el duodécimo desde finales de 2024, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.
La interrupción se da en el contexto de una crisis energética que afecta a los 9,4 millones de habitantes de la isla. Las autoridades no han especificado las causas de esta nueva falla, mientras que los cortes se han vuelto más frecuentes y prolongados debido al deterioro de las centrales termoeléctricas y las dificultades para obtener combustible.
En las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana y las 60 horas en algunas provincias. La falta de electricidad también ha tenido un impacto negativo en otros servicios esenciales, como el suministro de agua y las comunicaciones telefónicas, debido a la imposibilidad de mantener operativos los sistemas de respaldo.
El Gobierno cubano atribuye parte de esta crisis a las restricciones impuestas por Estados Unidos para la compra de combustible, lo que complica el abastecimiento de las centrales y generadores que funcionan con diésel. En contrapartida, Washington señala al Gobierno cubano y a su gestión económica como responsables del deterioro de la infraestructura eléctrica.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Cuba?
Cuba sufrió un apagón generalizado que desconectó el Sistema Eléctrico Nacional.
¿Cuántos apagones han ocurrido en 2026?
Este es el séptimo apagón masivo registrado en lo que va del año.
¿Cuál es la causa de los apagones?
Se atribuyen a la crisis energética y al deterioro de la infraestructura eléctrica.
¿Cuánto tiempo duran los apagones?
En algunas provincias, los apagones han superado las 60 horas consecutivas.
¿Qué servicios se ven afectados?
Los cortes de electricidad impactan en el suministro de agua y las comunicaciones telefónicas.
[Fuente: Noticias Argentinas]