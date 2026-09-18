Trump veta a tres medios de comunicación y los acusa de difundir 'noticias falsas'

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido prohibir el acceso a la Casa Blanca a tres medios: CNN, MS NOW y Politico. La medida se basa en su acusación de que estos medios han estado publicando "noticias falsas" sobre su administración.

Trump comunicó esta decisión a través de su cuenta en Truth Social, donde también advirtió que otros medios podrían enfrentar restricciones similares, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

"Con efecto inmediato, prohíbo a CNN, MSNOW y Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de noticias falsas", publicó el mandatario. Además, afirmó que los medios "no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras" al cubrir su gestión, la administración o el país.

La noticia generó sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde periodistas de los medios mencionados se encontraban trabajando al momento del anuncio. Hasta ese momento, no estaba claro cómo se llevaría a cabo la implementación de la prohibición, ni si los periodistas ya habían sido retirados de las instalaciones.

Un nuevo capítulo en el conflicto con los medios

Este episodio se suma a una serie de enfrentamientos entre Trump y diversas organizaciones periodísticas durante su mandato. En 2025, la Casa Blanca había restringido el acceso de la agencia Associated Press (AP) a ciertos actos oficiales tras la negativa del medio de adoptar la denominación "Golfo de América" para referirse al Golfo de México, en línea con la decisión del gobierno estadounidense.

Trump también ha cuestionado públicamente a otros medios y programas de televisión que considera críticos de su administración. Recientemente, la disputa entre el gobierno y empresas de medios se intensificó en torno a las medidas impulsadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que regula las licencias de las emisoras en Estados Unidos.