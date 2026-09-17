El enojo de Messi con Don Garber durante los festejos del Inter Miami

FOTO: Messi tuvo un encontronazo con Don Garber (Foto: La Nación)

Lionel Messi protagonizó un particular episodio durante los festejos de Inter Miami por la obtención de la Campeones Cup. El argentino tuvo dos cruces con Don Garber, comisionado de la MLS, y se lo pudo ver visiblemente molesto.

El primer encuentro entre ambos se produjo cuando Messi se dirigía a participar de la foto oficial con el trofeo, luego del triunfo por 2-0 ante Cruz Azul. Garber se acercó al futbolista y le dijo algo que no llegó a distinguirse con claridad. La respuesta del rosarino fue una contundente negativa.

Más tarde, después de bajar del atril donde posó junto a sus compañeros, Messi se acercó nuevamente al dirigente, como si hubiera quedado algo pendiente entre ambos.

Según se pudo interpretar de las imágenes, el futbolista habría dicho “conmigo no”, aunque el mensaje no se distingue con total claridad debido a la dificultad para escuchar el audio.

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What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3 — James (@atlutdjames) September 17, 2026

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El antecedente entre Messi y Garber

Aunque ninguno de los protagonistas hizo referencia al episodio, existe un antecedente que podría ayudar a explicar el malestar del capitán de Inter Miami.

En 2025, Messi decidió no disputar el All Star Game de la MLS. En aquel momento, el argentino justificó su ausencia en la gran cantidad de partidos que había disputado: nueve encuentros en apenas 30 días, además de otros compromisos oficiales por delante.

La MLS sancionó al futbolista con una fecha de suspensión, de acuerdo con su reglamento, que establece que los jugadores que no participen del Juego de Estrellas sin autorización previa de la liga no pueden disputar el siguiente partido de su club.

En medio de aquella polémica, Garber defendió la decisión de aplicar la norma: “Hay una política de larga data y no queda otra que hacerla cumplir”, sostuvo.

Además, el comisionado de la MLS había reconocido: “Fue una decisión muy difícil”.

Garber ocupa el cargo desde hace 25 años y dejará su función el próximo 31 de diciembre.