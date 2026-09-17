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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

El sorteo número 18892 de la quiniela matutina se realizó el jueves 17 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6732, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Dinero)'.

17/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18892 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6732, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6732
2° 1815
3° 1498
4° 3914
5° 1232
6° 3306
7° 1353
8° 3527
9° 0647
10° 9832
11° 8999
12° 6121
13° 4941
14° 1539
15° 8114
16° 0167
17° 4157
18° 9753
19° 0174
20° 3174

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18892 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6732.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Dinero).

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 6732, 2° 1815, 3° 1498, 4° 3914, 5° 1232.

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