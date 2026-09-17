Salta ofrece $10 millones por información sobre un delincuente peligroso prófugo desde julio

El Gobierno de Salta anunció el jueves una recompensa de $10 millones destinada a quienes puedan proporcionar información confiable sobre el paradero de un delincuente peligroso que ha estado prófugo desde el 18 de julio de 2023. Este individuo no regresó a la cárcel después de haber sido autorizado para una salida transitoria.

El prófugo es Lino Adelmar Moreno, quien estaba cumpliendo una única pena de prisión perpetua y tiene un historial de fugas y condenas por diversos delitos, según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia.

Moreno había sido sentenciado a seis años de prisión por tentativa de homicidio y abuso de armas en concurso real, de las cuales se escapó en 2001. Posteriormente, el 17 de febrero de 2005, fue condenado por evasión, privación ilegítima de la libertad agravada y robo calificado, unificando ambas penas en 12 años de prisión.

Sin embargo, el 30 de agosto de 2006, Moreno logró escapar nuevamente y durante esa huida, asesinó a Liliana Ledesma, lo que llevó a su condena el 14 de junio de 2010 como coautor de homicidio agravado. Posteriormente, las penas fueron unificadas en una condena de reclusión perpetua.

Tras su condena, Moreno fue autorizado a salir en varias ocasiones y, tras una de ellas el 18 de junio de 2023, no regresó a la unidad carcelaria, permaneciendo prófugo desde entonces.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, solicitó al Gobierno provincial el ofrecimiento de esta recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan ofrecer información precisa sobre la ubicación del fugitivo.

El Poder Ejecutivo oficializó la recompensa a través del Decreto 587, publicado en el Boletín Oficial. La resolución establece que "quienes cuenten con información podrán aportarla personalmente o a través de terceros ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, con reserva de su identidad".