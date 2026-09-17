Se viene un fuerte salto de la temperatura para Córdoba: ¿desde cuándo?
El aire cálido se afianzará en la provincia hacia el fin de semana. Tras un ascenso progresivo, el domingo registrará temperaturas sofocantes antes de la llegada del 21 de septiembre.
17/09/2026 | 11:11Redacción Cadena 3
FOTO: Calor en Córdoba.
Córdoba vivirá una antesala primaveral con ambiente veraniego y temperaturas que superarán ampliamente los 30 grados. Tras una semana con mañanas frescas y tardes agradables, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma drástica durante el fin de semana en todo el territorio provincial.
Según las previsiones de los especialistas, la transición térmica mostrará fases bien marcadas:
Jueves 17 al sábado 19: días con amplitud térmica estable. Las mínimas rondarán los 12 grados y las máximas alcanzarán los 26 grados, requiriendo abrigo liviano a primera mañana y ropa fresca por la tarde.
Domingo 20 (el pico del calor): se consolidará el día más caluroso del período, con registros generales de entre 31 y 33 grados, mientras que en sectores puntuales de la provincia los termómetros podrían trepar hasta los 34 y 36 grados.
Para el inicio de la semana entrante, coincidiendo con los festejos por el Día de la Primavera del lunes 21 y el martes 22, se aguarda un leve y transitorio descenso en las marcas térmicas.
Sin embargo, el alivio durará poco: los modelos anticipan que a partir del miércoles 23 las temperaturas retomarían la tendencia en ascenso.
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Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Córdoba? Se anticipa un ambiente veraniego con temperaturas que superarán los 30 grados.
¿Quiénes realizan las previsiones meteorológicas? Los especialistas en meteorología son los encargados de realizar las previsiones.
¿Cuándo será el día más caluroso? El día más caluroso será el domingo 20, con temperaturas entre 31 y 36 grados.
¿Dónde se espera un leve descenso de temperatura? El descenso se espera en toda la provincia de Córdoba, coincidiendo con el Día de la Primavera.
¿Cómo cambiarán las temperaturas después del 21 de septiembre? A partir del miércoles 23, las temperaturas volverán a aumentar.