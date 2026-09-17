Se viene un fuerte salto de la temperatura para Córdoba: ¿desde cuándo?

Córdoba vivirá una antesala primaveral con ambiente veraniego y temperaturas que superarán ampliamente los 30 grados. Tras una semana con mañanas frescas y tardes agradables, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma drástica durante el fin de semana en todo el territorio provincial.

Según las previsiones de los especialistas, la transición térmica mostrará fases bien marcadas:

Jueves 17 al sábado 19: días con amplitud térmica estable. Las mínimas rondarán los 12 grados y las máximas alcanzarán los 26 grados, requiriendo abrigo liviano a primera mañana y ropa fresca por la tarde.

Domingo 20 (el pico del calor): se consolidará el día más caluroso del período, con registros generales de entre 31 y 33 grados, mientras que en sectores puntuales de la provincia los termómetros podrían trepar hasta los 34 y 36 grados.

Para el inicio de la semana entrante, coincidiendo con los festejos por el Día de la Primavera del lunes 21 y el martes 22, se aguarda un leve y transitorio descenso en las marcas térmicas.

Sin embargo, el alivio durará poco: los modelos anticipan que a partir del miércoles 23 las temperaturas retomarían la tendencia en ascenso.

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