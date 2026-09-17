Prisión preventiva para cuatro acusados de robo de cables en Mar del Plata

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- La Unidad Fiscal Mar del Plata ha formalizado la acusación y solicitado la prisión preventiva de cuatro individuos vinculados a una organización criminal dedicada al robo sistemático de cables subterráneos de telefonía en la ciudad costera.

La acusación fue presentada por el fiscal federal Carlos Martínez, responsable del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con la colaboración del auxiliar fiscal Juan Martín Vera, durante la audiencia de formalización ante el juez de Garantías Santiago Inchausti.

La fiscalía atribuyó a los imputados la participación en una asociación ilícita en la modalidad de organización criminal, según el artículo 210 ter del Código Penal. Este grupo se dedicaba a la sustracción de cables subterráneos, acciones que fueron clasificadas como robo agravado por su realización en banda y en poblado, de acuerdo con el artículo 167, inciso 2°, del Código Penal, provocando la interrupción de las comunicaciones, conforme al artículo 197 del mismo código.

A solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez dictó prisión preventiva para los cuatro acusados por un período de 180 días, el mismo plazo establecido para la investigación.

En total, seis personas fueron detenidas en esta investigación, aunque la audiencia fue suspendida para dos de ellas, quienes se encuentran internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, debido a lesiones sufridas al intentar escapar durante un allanamiento al arrojarse desde un tercer piso.

Además, uno de los implicados que sigue prófugo ha sido declarado en rebeldía y se ha ordenado su detención, según informa el portal Fiscales.

Durante la audiencia, el fiscal presentó siete hechos imputados a los acusados, quienes operaban bajo la apariencia de una cuadrilla de obra pública y contaban con una notable logística, incluyendo un camión con pluma hidráulica y varios vehículos.

Se detallaron cuatro hechos consumados y tres en grado de tentativa. La investigación reveló que sus acciones afectaron a más de 1.900 clientes y resultaron en la extracción de cerca de 2.000 metros de cableado, cuyo valor de reventa se estima entre 200 y 560 millones de pesos.

Las maniobras se llevaron a cabo en diversas ubicaciones del centro de Mar del Plata, y el material robado era trasladado al sector sur de la ciudad.

La audiencia también validó los secuestros realizados durante los operativos: 14 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación tipo handy, una camioneta utilitaria, un camión con pluma hidráulica, dos carrocerías de generadores industriales, dos automóviles, un semirremolque, una gran cantidad de recortes de cables telefónicos y más de $11 millones en efectivo, además de 4.200 dólares.

Asimismo, el juez autorizó una serie de peritajes y levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil de los detenidos y del prófugo, además de ordenar la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales de los investigados.

La investigación comenzó a fines de agosto tras una denuncia de Telefónica Móviles Argentina S.A. por la interrupción de servicios a sus clientes en Mar del Plata, atribuida al robo de cables de telefonía e internet instalados de manera subterránea.

A raíz de esta denuncia, la Unidad Fiscal Mar del Plata realizó varias medidas de investigación junto con la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina, que llevó a cabo tareas de inteligencia, y el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Agencia NA