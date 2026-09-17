Se confirmaron los jugadores para la Laver Cup 2026 con grandes figuras del tenis mundial

FOTO: Se viene una nueva edición de la Laver Cup.

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) — Los jugadores convocados para la Laver Cup 2026 han sido anunciados, en el marco de una competencia que enfrenta a Europa contra el Resto del Mundo y que fue ideada por el reconocido tenista suizo Roger Federer.

El equipo europeo, liderado por el capitán Yannick Noah, incluirá a destacados tenistas como el alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli.

Por su parte, el equipo del Resto del Mundo estará bajo la dirección del estadounidense Andre Agassi. Este conjunto contará con los tenistas Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, así como el argentino Francisco Cerúndolo, el kazajo Aleksandr Bublik y el australiano Alex de Miñaur.

La Laver Cup 2026 marcará la novena edición de este evento, que se celebró por primera vez en 2017. En sus primeras cuatro ediciones, Europa dominó la competencia, pero en años recientes, el Resto del Mundo ha logrado equilibrar la balanza, alzándose con los títulos en 2022, 2023 y 2025.

El argentino Francisco Cerúndolo participará por cuarta vez consecutiva en esta competencia, siendo el único compatriota en sumarse, ya que Diego Schwartzman había participado en las ediciones de 2018, 2021 y 2022.

La Laver Cup 2026 se llevará a cabo del viernes 25 al domingo 27 de septiembre.