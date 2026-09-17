Tecnología y discapacidad: "Vendí mi Play y mi moto para financiar el proyecto de Tecnomotion"

Máximo Salzmann tiene 23 años, es santafesino y estudia dos carreras de ingeniería en Córdoba. Es uno de los impulsores de Tecnomotion, una empresa de biónica que desarrolla dispositivos robóticos para personas con discapacidad. “Todo nace de una idea que surge a partir de que mi abuelo tuvo ACV y discapacidad motriz”, contó en diálogo con Cadena 3 Rosario desde Experiencia Endeavor Rosario.

A partir de esa experiencia desarrollaron un exoesqueleto para la mano, similar a un guante robótico, que acompaña y moviliza los movimientos. “Desarrollamos un sistema de exoesqueleto que es como si fuera un guante robótico que te acompaña y moviliza la mano para devolverle la movilidad a las personas que lo requieren”, explicó Salzmann. El objetivo actual es que el dispositivo sea modular y tenga una “micro personalización” para adaptarse a cada usuario, pero que también pueda producirse de manera escalable.

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Consultado sobre qué hace falta para emprender, fue contundente: “Muchas ganas, mucha constancia, mucho propósito”. En ese sentido, remarcó que desde el comienzo buscaron desarrollar una alternativa de menor costo para personas que no pueden acceder a prótesis de entre 80 y 100 mil dólares. “Siempre fue el propósito ese”, afirmó.

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Salzmann combina el desarrollo de Tecnomotion con sus estudios de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica. “A la mañana voy a una carrera, ingeniería electrónica, y a la tarde voy a ingeniería mecánica. Y después de ahí es 100% la mentalidad para emprender”, relató. Para el joven, el proyecto se convirtió en “una alegría constante” y “un propósito por el cual uno se levanta y quiere desarrollar algo”.

El financiamiento también salió de su propio bolsillo. “Yo siendo un chico de 20 años vendí mi PlayStation, vendí mi moto para poder financiar todo”, contó. Ahora, con 23 años, dijo estar “orgulloso de que pudimos crear Tecnomotion” y señaló que están “en búsqueda” de inversores para continuar con el desarrollo. “Siempre creyendo en que realmente tenemos una solución que le vamos a ayudar a muchísimas personas”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.