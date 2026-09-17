El CEO de Nat4Bio, en Cadena 3 Rosario: "No hay edad ni momento para emprender"

Joaquín Fisch, cofundador y CEO de Nat4Bio, habló con Cadena 3 Rosario durante el encuentro de Expericiena Endeavor Rosario y contó su experiencia al frente de una startup de biotecnología. Para el emprendedor, una de las condiciones centrales para iniciar un proyecto es tener “ganas”, pero también la capacidad de levantarse después de los rechazos y fracasos.

Fisch remarcó además el valor de las competencias blandas en el mundo actual, especialmente ante el avance de la inteligencia artificial. “¿Cómo conectás con personas? ¿Cómo lográs inspirar a alguien? ¿Cómo podés convencer a un cliente, a un inversor?”, planteó, y sostuvo que las capacidades vinculadas con lo humano son cada vez más importantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al hablar sobre Nat4Bio, explicó que la empresa trabaja para preservar frutas y vegetales durante períodos prolongados de almacenamiento y transporte, con alternativas más sostenibles y menor utilización de agroquímicos. La compañía surgió a partir del trabajo de su socio, investigador especializado en biotecnología, y del desarrollo de una tecnología adaptada a las necesidades de grandes exportadores de frutas.

Por último, Fisch se refirió al momento indicado para emprender y descartó que exista una edad o circunstancia específica. “No hay tiempo correcto, no hay edad correcta, no hay formación, no hay camino”, afirmó. Y agregó: “Si sentís ese bichito, si tu trabajo sentís que no te llena, si la empresa en la cual estás sentís que no te llena, puede que sea que lo que querés es tener tu proyecto propio”.

Entrevista de Hernán Funes.