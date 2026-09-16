La cordobesa Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Lo decidimos desde el amor"

La modelo y empresaria cordobesa Valentina Ferrer confirmó este miércoles su separación de J Balvin, con quien mantuvo una relación durante ocho años y tiene un hijo, Río.

La noticia fue comunicada por Ferrer a través de sus redes sociales, donde publicó un breve mensaje en el que explicó que ambos decidieron tomar caminos separados y remarcó que la ruptura se produjo en buenos términos.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", escribió la cordobesa, en referencia al nombre real del artista colombiano.

“Una decisión tomada desde el amor”

Ferrer no dio detalles sobre los motivos que llevaron al final de la relación, aunque dejó en claro que se trata de una decisión consensuada y que ambos buscan preservar el vínculo familiar.

"Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia", expresó.

La modelo señaló además que su principal prioridad continuará siendo su hijo: "Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor".

En el cierre de su comunicado, pidió respeto por el momento que atraviesan. "Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros", manifestó.

Por el momento, J Balvin no realizó ninguna publicación sobre la separación en sus redes sociales. La pareja tampoco brindó declaraciones ante los medios.

Ocho años de relación

Valentina Ferrer y J Balvin comenzaron su relación en 2018. A lo largo de los años, ambos compartieron distintos momentos de su vida familiar y profesional en las redes sociales.

En junio de 2021 nació Río, el hijo de la pareja, que desde entonces también apareció en algunas de las publicaciones que compartían.

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En los últimos días habían crecido los rumores sobre una posible separación, aunque hasta el comunicado de Ferrer ninguno de los dos había confirmado públicamente el final de la relación.

La divertida escena que habían compartido meses atrás

Meses antes del anuncio, J Balvin había publicado un video en el que mostraba una discusión cotidiana con Ferrer dentro de un automóvil.

Mientras la grababa, el cantante le preguntó en tono de broma quién estaba de mal humor. La modelo respondió con humor y le recordó que "aguantarte no está fácil".

El artista colombiano luego continuó con la broma y aseguró que, en realidad, el que tenía mal genio era él.

Las imágenes habían mostrado la faceta cotidiana de una pareja que solía compartir con sus seguidores escenas de convivencia y momentos junto a su hijo.

Ahora, después de ocho años de relación, la cordobesa confirmó el final del vínculo y aseguró que ambos atraviesan la separación "con tranquilidad" y con el objetivo de seguir acompañando a su hijo.