Detienen a joven por intento de homicidio tras asalto en Palermo

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Un joven de 19 años fue detenido este miércoles en la isla Maciel, en la localidad bonaerense de Avellaneda, acusado de intento de homicidio durante un asalto que había perpetrado en perjuicio de otro adolescente en el barrio porteño de Palermo.

El arresto se concretó en la intersección de las calles Rivas y Pasaje El Ceibo, donde agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) hallaron al prófugo y lo redujeron luego de varios días de rastrillaje en esa zona del conurbano.

Por lo tanto, el detenido -de nacionalidad argentina- quedó a disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Oliver De Tezanos, acusado por el delito de "Homicidio en grado de tentativa", a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

El episodio que derivó en su arresto se produjo durante la madrugada del 10 de junio de 2024, a la salida de un reconocido local bailable del barrio porteño de Palermo, ubicado en cercanías de la avenida Juan B. Justo y Gorriti. Allí, dos malvivientes intentaron asaltar a un joven de 17 años y, mediante golpes de puño y culatazos con las armas que ambos portaban, despojaron a la víctima de algunos elementos de valor, dejándola inconsciente y tendida sobre el asfalto.

Al observar lo sucedido, un hombre de 27 años que se encontraba en el lugar intervino con la intención de detener el asalto y proteger al menor, pero los asaltantes le dispararon, acertándole dos impactos de bala, uno de ellos en el tórax, provocándole gravísimas heridas que pusieron en riesgo su vida.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Belgrano, ubicado en el partido bonaerense de San Martín, donde los médicos lograron salvarle la vida. Luego del hecho, los autores se dieron a la fuga a bordo de un auto robado y con pedido de secuestro, el cual fue hallado abandonado tiempo después en el interior de la "Villa Zavaleta", ubicada en el barrio porteño de Barracas.

Luego del ataque, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo de José María Campagnoli, cuyas primeras medidas permitieron la captura de uno de los involucrados en ese episodio. Sin embargo, ante la falta de resultados con relación al otro malviviente, la investigación fue transferida a la División Homicidios de la PFA, con la finalidad de concretar la localización y detención del prófugo.

A partir de allí, los federales comenzaron una ardua pesquisa y lograron establecer que el responsable poseía otros dos pedidos de captura vigentes: uno de ellos, por el delito de "Robo en grado de tentativa", a pedido del Tribunal Oral de Menores N° 3; y el restante, por "Robo con armas", a solicitud del Juzgado Nacional de Menores N° 6.

Producto de las averiguaciones practicadas por los detectives en fuentes abiertas, las tareas de campo y un minucioso análisis de datos, los uniformados determinaron que, luego del hecho, el buscado había abandonado su lugar de residencia habitual y comenzado a concurrir de manera frecuente a la casa de unos familiares en la Isla Maciel. Allí, alternaba constantemente el lugar donde pernoctaba con la intención de evadir el accionar de la Justicia.