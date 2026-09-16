Trump ordena cierre del Kennedy Center tras fallo que frena su rebautizo
La dirección del Kennedy Center indicó que el edificio necesita reparaciones urgentes por su deterioro. Esto ocurre tras un fallo que bloquea su rebautizo con el nombre de Trump.
FOTO: Donald Trump
Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cerrar el prestigioso Centro Kennedy, ubicado en Washington, tras un fallo de un juez federal que impide su rebautizo con el nombre del mandatario. El cierre se implementó inmediatamente, y se colocaron vallas alrededor del edificio para restringir el acceso, un día después de que la junta directiva aprobara esta medida por razones de seguridad y por la necesidad de realizar reparaciones en la estructura.
El magistrado que tomó esta decisión fue Christopher Cooper, quien bloqueó el intento de renombrar la emblemática institución con el nombre de Trump. En su cuenta de Truth Social, el presidente expresó que el cambio de nombre "no se llevará a cabo", y advirtió que el centro permanecerá cerrado mientras la justicia mantenga el veto sobre la identidad del mismo.
La dirección del Kennedy Center ha argumentado que el edificio requiere una reparación profunda debido a su estado de deterioro. Sin embargo, la posibilidad de llevar a cabo estas reformas depende de que el centro logre recaudar los fondos necesarios, lo que está vinculado a su posible renombramiento con el nombre del presidente.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó Trump?
Cerró el Kennedy Center tras un fallo judicial que impide su rebautizo con su nombre.
¿Quién fue el juez que bloqueó el rebautizo?
El juez Christopher Cooper fue quien tomó la decisión de no permitir el cambio de nombre.
¿Por qué se cerró el Kennedy Center?
Se cerró por razones de seguridad y la necesidad de reparaciones en el edificio.
¿Qué dijo Trump sobre el fallo?
Trump afirmó en Truth Social que el renombramiento "no se llevará a cabo" y que el centro permanecerá cerrado.
¿Cuál es el estado del Kennedy Center?
El edificio necesita una reparación profunda debido a su deterioro, pero depende de la recaudación de fondos.
[Fuente: Noticias Argentinas]