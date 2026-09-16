Trump ordena cierre del Kennedy Center tras fallo que frena su rebautizo

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cerrar el prestigioso Centro Kennedy, ubicado en Washington, tras un fallo de un juez federal que impide su rebautizo con el nombre del mandatario. El cierre se implementó inmediatamente, y se colocaron vallas alrededor del edificio para restringir el acceso, un día después de que la junta directiva aprobara esta medida por razones de seguridad y por la necesidad de realizar reparaciones en la estructura.

El magistrado que tomó esta decisión fue Christopher Cooper, quien bloqueó el intento de renombrar la emblemática institución con el nombre de Trump. En su cuenta de Truth Social, el presidente expresó que el cambio de nombre "no se llevará a cabo", y advirtió que el centro permanecerá cerrado mientras la justicia mantenga el veto sobre la identidad del mismo.

La dirección del Kennedy Center ha argumentado que el edificio requiere una reparación profunda debido a su estado de deterioro. Sin embargo, la posibilidad de llevar a cabo estas reformas depende de que el centro logre recaudar los fondos necesarios, lo que está vinculado a su posible renombramiento con el nombre del presidente.