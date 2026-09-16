Tres submarinos y una fragata: qué dice el Presupuesto sobre el plan naval del Gobierno

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso contempla una autorización para tomar deuda por hasta US$3.500 millones destinada a reforzar el equipamiento de la Armada Argentina.

La iniciativa incluye dos operaciones específicas: US$2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales y otros US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión. Ambas operaciones tienen como destino instalaciones de la Armada y un plazo mínimo de amortización de tres años.

La previsión representa un paso en el objetivo del Gobierno de recuperar capacidades navales que quedaron severamente afectadas tras el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes.

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La compra de submarinos

La autorización para los submarinos figura en la planilla anexa al artículo 42 del proyecto de Presupuesto, dentro de las operaciones de crédito público.

El documento establece un préstamo de hasta US$2.300 millones para la “adquisición de tres submarinos convencionales” destinados a la Base Naval Mar del Plata. Sin embargo, todavía no define el fabricante, el modelo ni las condiciones definitivas de la operación.

El Ministerio de Defensa mantiene conversaciones con dos empresas: la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.

Entre las alternativas analizadas aparece el Scorpène, un submarino convencional de propulsión diésel-eléctrica fabricado por Naval Group y utilizado por la Marina de Brasil. La propuesta alemana contempla el modelo 212, también de propulsión convencional y equipado con tecnología que permite ampliar considerablemente el tiempo de operación sumergido.

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También se proyecta la compra de fragatas

El segundo componente del plan contempla US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, con destino a la Base Naval Puerto Belgrano.

De esta manera, el proyecto presupuestario prevé un endeudamiento total de US$3.500 millones para las dos adquisiciones navales. La autorización contempla un plazo mínimo de amortización de tres años.

El Presupuesto también contempla otras inversiones vinculadas con la modernización de las Fuerzas Armadas, entre ellas fondos para cuatro helicópteros navales livianos y obras de infraestructura destinadas a la incorporación de capacidades aéreas.

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No significa que las compras ya estén cerradas

La inclusión de estas operaciones en el Presupuesto no implica que los contratos estén firmados ni que el Estado ya haya obtenido el financiamiento.

El artículo 42 habilita al Poder Ejecutivo a avanzar en las operaciones de crédito público, pero la concreción de las adquisiciones dependerá de la aprobación del Presupuesto, de la obtención del financiamiento y de los acuerdos que finalmente se alcancen con los proveedores.

En el caso de los submarinos, tampoco está definido todavía si las unidades serán construidas íntegramente en el exterior o si habrá participación de la industria argentina.

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El objetivo de recuperar capacidades navales

La iniciativa se inscribe en el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

En paralelo, la Armada Argentina mantiene actividades de entrenamiento y cooperación internacional. Para 2027, el país será además anfitrión del ejercicio multinacional UNITAS, que incluirá actividades navales y submarinas.

Si el financiamiento y las negociaciones avanzan, la incorporación de los tres submarinos permitiría recuperar una capacidad que la Armada Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan.