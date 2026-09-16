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Pedro Troglio renunció a su cargo como entrenador de Banfield en medio de la crisis deportiva

A pesar de estar en semifinales de la Copa Argentina, el "Taladro" enfrenta una complicada situación en el torneo local, lo que llevó a su entrenador a presentar la renuncia.

16/09/2026 | 17:46Redacción Cadena 3

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Pedro Troglio tiene chances de dejar de ser el DT de Banfield.

FOTO: Pedro Troglio tiene chances de dejar de ser el DT de Banfield.

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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, ha presentado su renuncia en medio de los rumores que indican que la dirigencia del club ya está buscando un posible reemplazo, ante una campaña poco exitosa en el torneo local.

Según ha informado la Agencia Noticias Argentinas, la renuncia de Troglio aún no ha sido aceptada y se espera que dirija el próximo encuentro, donde su equipo visitará a Gimnasia La Plata. Este partido podría marcar su despedida del club de la zona sur del conurbano bonaerense.

Desde su llegada al "Taladro" en mayo del año anterior, el entrenador ha dirigido un total de 46 partidos, logrando acumular apenas el 40% de los puntos. Su mayor logro ha sido alcanzar la semifinal de la actual Copa Argentina, aunque no ha conseguido clasificar a los playoffs en los torneos locales hasta el momento.

En la actualidad, Troglio enfrenta una racha negativa, con un solo triunfo en los últimos nueve partidos disputados, lo que lo llevó a presentar su renuncia a días de jugar una semifinal.

La decisión de renunciar parece haber sido una estrategia para descomprimir la tensión, al enterarse que la dirigencia, liderada por el presidente Matías Mariotto, ya estaba en la búsqueda de un nuevo entrenador si los resultados no mejoraban. Esto ha generado cierto descontento entre los dirigentes y miembros de la secretaría técnica respecto a la situación actual del club.

Las últimas declaraciones del director técnico tampoco han sido bien recibidas por los directivos del "Taladro". Troglio ha mencionado la difícil realidad económica del club, lo que ha añadido presión a su permanencia en la Primera División, dado que Banfield se encuentra a 15 puntos de la zona de descenso según la tabla anual de la temporada actual, y comenzará el próximo año en la anteúltima posición en los promedios.

Sin embargo, el presidente Matías Mariotto ha decidido no aceptar la dimisión de Troglio y le otorgará, al menos, un partido más, programado para el próximo sábado 19 de octubre a las 14:30, donde jugará de local contra Gimnasia La Plata. Si Troglio pierde en el "Bosque", su ciclo de un año y cuatro meses podría llegar a su fin; en cambio, un empate o victoria le darían una nueva oportunidad.

A pesar de la mala situación en el Torneo Clausura 2026, donde Banfield solo ha conseguido ocho puntos y ocupa el duodécimo lugar en la zona B, el DT de 61 años logró llevar al club a su tercera semifinal en esta década, enfrentando al ganador del partido entre Boca y Racing como su próximo rival.

En su camino hacia esta instancia del certamen nacional, Troglio igualó la mejor participación histórica del "Taladro" en la Copa Argentina, donde sus dirigidos vencieron a Real Pilar por 3-0 y avanzaron tras penales contra San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Pedro Troglio?
El entrenador de Banfield presentó su renuncia en medio de una crisis deportiva.

¿Por qué renunció?
La renuncia fue presentada debido a la presión por los malos resultados en el torneo local.

¿Qué pasará con su renuncia?
La renuncia no fue aceptada y se espera que dirija el próximo partido.

¿Cuál es la situación de Banfield en el torneo?
Banfield está a 15 puntos de la zona de descenso y ocupa el duodécimo lugar en su zona.

¿Qué logró Troglio con el equipo?
Logró llevar a Banfield a la semifinal de la Copa Argentina, igualando su mejor participación histórica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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