Consejos de jardinería para el otoño: embellece tu hogar con plantas resistentes

Cuando se habla de jardinería, la primavera suele acaparar toda la atención, pero el otoño también puede ofrecer una belleza única. Según Leora Novick, una apasionada jardinera y fundadora de Persephone Social, una agencia de marketing en redes sociales, "a veces tenemos ideas sobre qué se puede plantar en cada estación". Sin embargo, destacó que muchas plantas son resistentes al frío y se pueden sembrar más tarde en la temporada de lo que se podría pensar. Además, muchas flores continúan floreciendo más allá de lo que se suele considerar.

La pasión de Leora por la jardinería floreció durante la pandemia, mientras vivía en un edificio de apartamentos en Brooklyn, Nueva York, que contaba con un invernadero comunitario. Junto a sus vecinos, construyeron camas elevadas y comenzaron un jardín comunal, lo que les ayudó a sobrellevar un tiempo difícil. En 2023, su mudanza a una casa de campo de 1880 en tres acres en el Valle de Hudson elevó sus habilidades y su apreciación por la naturaleza estacional de la jardinería.

En septiembre, Leora comienza a preparar su jardín para el invierno, limpiando los canteros y organizando las macetas de verano, aunque no se trata de un cierre total. "Todavía se pueden plantar col rizada resistente al frío, zanahorias, rábanos y lechuga, así que trato de mantenerlos lo más tiempo posible", explicó. Además, hay tiempo para disfrutar de exhibiciones de gramíneas moradas y crisantemos herencia en tonos joya. La clave, según Leora, es ayudar a que el jardín evolucione con las estaciones para poder disfrutar del aire libre más tarde en el año, ya que "meter las manos en la tierra o simplemente salir y escuchar el canto de los pájaros es muy reconfortante".

Leora compartió sus tareas de jardinería para el otoño, que incluyen:

Regalar semillas extra. A Leora le gusta guardar semillas para compartir con familiares y amigos. "Compro sobres de papel reciclado en los que anoto el nombre de la flor o planta y la fecha en que se recolectaron las semillas", explicó.

Cortar para más flores. Las dalias son conocidas como flores "que cortas y vuelven a crecer". "Cuanto más las recortes, más alegría brindan", mencionó Leora.

Preparar los canteros para el frío. En otoño, Leora limpia los canteros de su jardín, retirando los restos y las plantas perennes secas, aunque deja las hojas en su lugar. "Actúan como mantillo natural, fomentan la biodiversidad y apoyan a las criaturas que les gusta hacer túneles", agregó.

Exhibir flores de otoño. "Cosecho flores tan tarde en la temporada como sea posible", comentó Leora. "Es una excelente manera de llenar mi hogar de color otoñal". Las cosmos, zinnias y larkspur brillan en su jardín de otoño.

Ser creativa con las macetas. Los barriles de whisky reciclados sirven como contenedores, perfectos junto a la puerta de Leora. Ella los llena con crisantemos herencia, gramíneas moradas y más.