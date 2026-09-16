China ratificó su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas

FOTO: Wang Wei, embajador de la República Popular de China en la Argentina.

El embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, ratificó el respaldo de Beijing al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y destacó la importancia de la relación política y comercial entre ambos países.

“China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó Wang durante el acto de conmemoración del 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El diplomático también valoró “la adhesión del Gobierno y la sociedad argentina al principio de una sola China”, uno de los ejes centrales de la política exterior de Beijing, que reivindica su soberanía sobre Taiwan.

China y la Argentina sostienen históricamente un respaldo recíproco en ambos asuntos: el Gobierno chino reconoce el reclamo argentino sobre las Malvinas, mientras que Buenos Aires mantiene su adhesión al principio de una sola China.

Wang destacó además que su país conserva su posición como “segundo socio comercial y primer destino de las exportaciones agroindustriales e importante fuente de inversiones para la Argentina”.

El embajador pidió, asimismo, que en el marco de las relaciones recíprocas “no se discrimine a las empresas chinas” a la hora de establecer negociaciones en materia comercial, y defendió el derecho de “los países latinoamericanos a elegir libremente el socio externo que más les convenga”.

En el acto estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que recientemente anunció la renovación del acuerdo de intercambio de monedas con el Banco Popular de China.

También estuvieron presentes, entre muchos otros, los ex embajadores argentinos en el país asiático, Diego Guelar y Sabino Vaca Narvaja, los diputados peronistas Germán Martínez, Eduardo Valdés, Juan Grabois y Jorge Taiana, y el ministro bonaerense de Gobierno Carlos Bianco.

Al referirse a la influencia de la economía china sobre América Latina, Wang señaló que “por cada punto que crece China, se agrega medio punto de crecimiento en esta región”, cifras que apoyó sobre estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El representante diplomático reclamó además un orden internacional sin “hegemonismos” ni “proteccionismo” y destacó que China mantiene acuerdos comerciales de arancel cero con 63 países.

También reivindicó la postura de Beijing “en favor de la paz, el desarrollo y la cooperación”, principios que, según sostuvo, “siguen siendo el deseo común de toda la humanidad”.

Wang recordó finalmente las iniciativas impulsadas por el presidente Xi Jinping en materia de seguridad, desarrollo, civilización y gobernanza global.

Horas antes del acto, Quirno había señalado que el Gobierno argentino mantiene conversaciones con Beijing para concretar una posible visita oficial a China, aunque todavía no fue establecida una fecha.

“Estamos terminando conversaciones con China, tenemos una excelente relación comercial con ellos y estamos definiendo ciertos aspectos para confirmar la visita”, declaró el canciller.