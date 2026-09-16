La argentina Catalina Serio, campeona suramericana de pentatlón moderno con 16 años

Catalina Serio se consagró este miércoles campeona suramericana de pentatlón moderno con apenas 16 años y llevó la camiseta albiceleste, y la de su Sarmiento, Chubut, a lo más alto de la exigente disciplina.

La joven atleta atraviesa un momento especial y destacó el acompañamiento de su familia y sus entrenadores, además de recordar que comenzó en el deporte siguiendo los pasos de su hermano.

“No caigo, pero estoy muy feliz y agradecida con mis entrenadores y mi familia, sobre todo con mi hermano. Comenzó él y yo lo seguí y me copé. Ahora lo hacemos los dos juntos”, contó Catalina a Cadena 3.

Escuela y entrenamiento todos los días

La campeona suramericana combina su formación escolar con una exigente rutina deportiva: asiste a clases durante la mañana y luego se dirige directamente a entrenar.

“Estudio en la escuela de 7.30 a 13.30 y de ahí me voy directo al agua, y así todos los días”, relató.

Catalina reconoció que sostener ese ritmo implica un esfuerzo importante, aunque tiene claro cuál es su objetivo.

“Es mucho sacrificio, pero si uno lo quiere lo tiene que hacer. Hay mucho todavía para trabajar”, afirmó.

Darío y Claudia, padres de Catalina, hablaron con Cadena 3 y destacaron: “No se puede creer. Estamos muy contentos. Estaba dentro de las posibilidades, pero de ahí a que pase no lo podemos creer".

"Tanto entrenamiento, trabajo y sacrificio nos ponen muy contentos. La apoyamos con los horarios, con los tiempos cortos. Empezó de muy chiquita con su hermano y se fue metiendo de a poquito”, agregaron.

Entrevista de Julián Maragliano